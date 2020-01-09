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川普吹噓美國能源獨立 其實每天進口700萬桶原油

2020-01-09 10:47聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國總統川普8日吹噓美國新近達成的「能源獨立」，意味美國不會再受中東地緣政治動亂的擺布。但美國雖然透過開採頁岩以致油氣產量大增，其實仍仰賴石油進口。

伊朗為報復軍事將領蘇雷曼尼遭暗殺而攻擊美軍基地，川普回應表示：「我們（能源）獨立，不需要中東的石油。」

能源數據業者ClipperData石油市場專家史密斯（Matt Smith）表示，美國是否「能源獨立」，端視怎麼定義。

他說，在2019年的最後幾個月，「美國逐漸成為原油和石油產品的淨出口國」確實為真 ，也就是出口高於進口。

史密斯說，這要歸功於大量開採頁岩天然氣。美國經過60年後、於2017年首度成為天然氣的淨出口國。

但他補充，「美國仍舊每天進口700萬桶原油，逾100萬桶成品油。高度仰賴加拿大和其他國家，包括沙烏地阿拉伯、伊拉克和科威特等中東國家」。

即使美國嚴格說起來還未達能源獨立，情況已大幅改變。

自1973年石油危機以來，華府一直想要降低對進口石油的仰賴，1975年實施原油出口禁令。開採技術日新月益，包括水力壓裂技術以及水平鑽井技術，生產商得以開採新油氣蘊藏，並朝向能源獨立的目標邁進。德州、新墨西哥州、北達科他州和賓州的油井均以倍數增加。

美國現在每天平均生產1200到1300萬桶原油，產量超過俄羅斯和沙烏地阿拉伯，且遠多於2009年的530萬桶。

這讓川普很得意。他2017年承諾，不僅要達成能源獨立，還要推動美國能主宰能源市場。

但美國持續自海外地區進口大量原油，因為許多煉油廠的設計是處理主要來自加拿大和墨西哥的重油，而頁岩油被視為輕質原油。

而且，儘管汽油、燃料油和煤油等成品油大幅增加，美國能源消耗總量也在增加。根據美國能源情報署（EIA），2018年的消耗增加4%，創下新高紀錄。美國每日的成品油需求總量約為2000萬桶。

美國總統川普8日吹噓美國新近達成「能源獨立」，這項說法的真實性要看能源獨立的定義...
美國總統川普8日吹噓美國新近達成「能源獨立」，這項說法的真實性要看能源獨立的定義而定。圖為德州煉油廠。法新社
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