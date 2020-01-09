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貿易與投資復甦慢 世銀下修今明年全球經濟成長率預測

2020-01-09 09:44經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

世界銀行周三（8日）微幅下修今年全球經濟成長預測0.2個百分點，至2.5%，理由是美中貿易戰雖已有降溫，但貿易與投資的復甦力道比預期弱。

對於去年全年的全球經濟成長率，最終數據預期將比原先預測降低0.2個百分點，至2.4%。世銀表示，去年是10年前金融危機爆發以來經濟成長最弱的一年，今年情況預料可稍微改善，但仍非常容易受貿易不確定性以及地緣政治影響。

世銀周三發表的最新全球經濟展望報告，已將美中即將簽署第一階段貿易協議的進展納入分析。世銀經濟預測主管Ayhan Kose說，雖然關稅調降對貿易的影響很小，但有助企業信心的提振與投資前景，進而帶動貿易成長。

世銀預估今年全球貿易可望溫和成長1.9%，比去年的1.4%進步。去年的全球貿易成長率也創2008-2009年金融危機以來最低。根據世銀的資料，全球貿易自2010年以來的平均年度成長率有5%，去年和今年的數字顯然都遠低於這個平均值。

針對最新發生的美國與伊朗在中東的衝突，世銀官員表示無法估算其對經濟成長的影響程度，但強調這將增加不確定性，傷害投資展望。

世銀的報告也發現，先進經濟體、新興市場和開發中國家的經濟展望相當分歧。今年美國、歐洲與日本的經濟成長率預測將會由去年的1.6%降為1.4%。先前的預測值則是去年成長率可以有1.7%，今年成長率達1.5%。下修的理由是製造業持續疲軟，以及美國的關稅與報復措施帶來的負面影響揮之不去。

新興市場的經濟成長率今年估計為4.3%，世銀指出，成長將主要由8個國家領軍，其中阿根廷與伊朗預期可在今年脫離經濟衰退，去年經濟走緩的巴西、印度、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、土耳其今年預期也將改善。

世界銀行發表最新全球經濟展望報告，下修今年全球經濟成長率至2.5%。 路透
世界銀行發表最新全球經濟展望報告，下修今年全球經濟成長率至2.5%。 路透
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世銀新興市場經濟成長率

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