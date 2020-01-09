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台股ADR漲跌互見 台積電漲0.74%

2020-01-09 07:40經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周三漲跌互見，台積電漲0.74%。

道瓊工業指數收漲161.41點或0.56%，報28,745.09點；標普500指數收漲15.87點或0.49%，報3,253.05點；那斯達克指數收漲60.66點或0.67%，報9,129.24點。

台灣加權股價指數周三下跌63.22點或0.53%，收11,817.10點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.17 -0.96

中華電 CHT 36.65 +0.25

台積電 TSM 58.75 +0.74

聯電 UMC 2.61 -1.14

資料來源：彭博資訊

台股台積電標普ADR

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