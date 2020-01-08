全球日圓外匯存底增加 可能是市場追逐美元的徵兆

日圓去年第3季占全球外匯存底貨幣的比率創十多年來新高，矛盾的是，這可能是全球熱切追求美元的徵兆。

根據國際貨幣基金（IMF）的最新數據，日圓在2019年第3季占全球外匯存底貨幣的的比達5.6%，為1990年代後期以來最高，但日圓占比增加的原因之一並非投資人喜愛日圓。

華爾街日報（WSJ）報導，持有日本債券的投資人運用交叉匯率基差交換（CCBS）這項工具，將債券換成以美元計價的利息與本金。簡單來說，買入短期日本公債再兌換成美元，能提供更大的報酬，遠勝於買入存續期相同的美國公債。

這個維持了一段間的投資機會，在金融危機爆發前幾乎很少見，也就是美國公債提供的報酬，可能等同兌換成美元的日本公債，原因是市場供需改變了換匯交易的價格。

嚴加限制銀行資產負債表的監管規定，在金融危機結束後已經改變，放寬限制金融業者利用匯率價差套利的能力。目前最常見的套利交易是短期公債，因為到期日通常也較短。

毋須對外國投資人大舉買進短期日本公債感到意外。日本政府發行的一年到期或更短期債券的數量，占日本總債務的比率已下滑。不過，外國投資人持有短期債券的比率，從2000年初的5%大幅攀升至目前的三分之二左右。

多數央行通常不出脫衍生性外匯商品部位。但高盛（Goldman Sachs）指出，澳洲央行（RBA）已出脫這些部位，包括去年6月出售以日圓計價的資產，價值達到創紀錄的403.6億澳幣（新台幣8,332.5億元）。若計入衍生性商品部位，對日圓淨曝險降至261億澳幣，對美元曝險則增加逾一倍。

即使數據顯示日圓在全球外匯存底的貨幣占比增加、美元占比下滑，仍難以確定到底發生什麼事。很有可能是日圓外匯存底增加遮蔽了合成美元部位。

持有短期日本公債的外國所有權人增加，這種交易形式在金融工程中特別明顯，但不是推升公債殖利率上揚的唯一因素。喜愛美元的投資人能建立高殖利率的資產，包括用CCBS來配對多種歐洲公債。

在過去十年內，使用遠期外匯合約及換匯交易美元的比率增加，未償還名目本金從金融危機前的高峰暴增64%至去年上半年的53兆美元。