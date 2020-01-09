英特爾不放過車用商機

英特爾子公司Mobileye在2020 CES展中宣布，將與上海汽車集團及南韓大邱廣域市合作。 歐新社 分享 facebook 自駕車發展趨勢明確，英特爾在PC、資料中心等應用之外，也不放過車用相關商機，其子公司Mobileye在2020 CES展中宣布，將與上海汽車集團及南韓大邱廣域市合作。Mobileye去年營收接近10億美元，今年有望達雙位數百分比成長。

Mobileye持續耕耘先進駕駛輔助系統（ADAS）與交通移動服務（MaaS），上汽集團預計將使用Mobileye的路網資產管理技術，推動L2+級ADAS系統在中國大陸市場布建，這也代表Mobileye首度贏得中國大陸主要車廠的第一筆設計訂單。同時，大邱廣域市政府也與Mobileye協議長期合作，希望推動基於Mobileye自動駕駛系統的MaaS布建。

Mobileye的EyeQ晶片出貨量持續增長，從2014年的270萬套，一路增長，去年已達1,740萬套，從2014年至今的出貨量年複合成長率達46％，並在2019年獲得33個設計導入案。

Mobileye執行長暨英特爾資深副總裁沙書亞（Amnon Shashua）表示，上述兩項新協議拓展了該公司在MaaS和ADAS領域的全球市場發展腳步。根據第三方資料，Mobileye估計2030年MaaS的總體潛在市場規模將達到1,600億美元。

另外，Mobileye與巴黎大眾運輸公司（RATP）合作，聯合巴黎市政府將自動駕駛計程車引入法國市場，也與福斯汽車和Champion Motors的合資事業，在以色列經營自動駕駛計程車隊。該公司並與中國蔚來汽車合作生產Mobileye自駕系統。