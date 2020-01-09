三星上季營業利益 優於預期

南韓三星電子公司上季營業利益下滑34%，表現不佳但優於市場預期，反映全球半導體銷售持續下滑影響獲利，不過跡象顯示景氣正迎向復甦，特別是記憶晶片價格已開始從一再下探低點的谷底翻揚。

這家世界最大智慧手機與記憶晶片製造商8日發布初步財報，估計去年第4季營業利益達7.1兆韓元（61億美元），遠不如一年前的10.8兆韓元，且為連續第五季走下坡，但優於彭博訪調分析師原先平均預估的6.49兆韓元，營收則約與一年前的59兆韓元持平，低於分析師預期的60.9兆韓元。

正式財報訂於本月稍後公布，屆時將提供淨利和旗下各部門獲利數據。三星財報備受市場關注，被視為科技產業景氣指標，因為三星既是硬體製造巨人，也是電子零組件供應大廠，包括供應顯示器和晶片給蘋果公司。

分析師預期，2020年隨第五代行動通訊（5G）網路在世界各地布建腳步加快，三星可望從中受惠。2019年，具備5G功能的Galaxy智慧手機出貨逾670萬支，超越三星自己原先預估的400萬支，占去年全球5G手機總出貨量逾半數。

此外，美中貿易衝突趨緩，加上資料中心業者訂單擴增，協助全球晶片價格逐漸走出長期低迷，對提振三星獲利大有助益。科技裝置推陳出新，需要使用更多、更好的晶片，用於智慧手機和伺服器的DRAM晶片需求可望隨之成長。

根據InSpectrum Tech的資料，去年第4季，32GB的DRAM伺服器模組價格下跌約5.3%，跌幅較第3季的14%大幅縮小；128Gb NAND快閃記憶晶片價格則持穩。

分析師普遍預期，今年記憶晶片市況將開始復甦。Eugene投資證券公司分析師李承宇（音譯）認為，三星8日公布的財報已觸底，可望隨晶片銷售好轉而改善。