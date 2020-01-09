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日白色家電翻身 價格漲不停

2020-01-09 02:03經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

曾被認為獲利率低、需整頓業務的「白色家電」，近來價格不斷上漲，推升了日本電器廠商的獲利。

日製洗衣機價格過去十年漲約90%，冷氣和冰箱也漲約20%。電視機等「黑色家電」則恰好相反，由於面臨南韓和中國大陸廠商的激烈競爭，十年來價格下跌約50%。

日本總務省的報告說，2019年東京洗衣機的平均零售價格為18萬8,324日圓（1,742美元），比2009年的10萬1,207日圓上漲約90%。冰箱和冷氣的平均價格也分別上漲24%和18%。

相形之下，日本電視機的價格則大幅下滑。雖然平面電視在剛取代映像管電視時，曾短暫成為高附加價值產品，但在2010年普及後，價格就下跌到和映像管電視相同水準。液晶電視2019年平均零售價格為4萬8,243日圓，較2009年跌約50%。

電視機價格下滑反映全球在此產業的激烈競爭。材料的廣泛商品化，實際上使各家品牌的平面電視差異不大。繼三星、樂金等南韓廠商後，海信、TCL等大陸廠商也已進入此市場。

但日本冰箱和洗衣機製造商在國內市場大致不受這種國際競爭影響，因為出口這些笨重產品的成本較高，且白色家電有別於電視，外國廠商須開發適合日本家庭和生活方式的產品。

許多日本電器廠商紛紛整頓家電部門，例如，東芝就將家電部門賣給大陸美的集團。Panasonic、日立和三菱電機等還保留家電部門的公司，更注重功能而非定價，主要是為合不斷改變的消費者生活方式。

隨著日本雙薪家庭數量過去十年增加20%，「省時」和「友善使用者」已成了日本家電市場的兩大關鍵字。

Panasonic去年推出一台可用手機遙控的智慧洗衣機，零售價格為38萬日圓，比具有類似功能的其他品牌產品貴約 11萬日圓。零售業者表示，這款產品賣得很好，因為消費者喜歡在返家前就能洗好衣服。高價家電的需求也很強，因為消費者願意花錢買高性能產品。

但有些專家質疑這項趨勢能維持多久。市場研究公司GfK Japan資深分析師宮本徹說，「製造品質提升延長了家電的汰換周期，對高性能的追求正到達極限」。

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