親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
波音客機墜伊朗
伊朗報復美行動
澳洲野火燒不停
美中貿協添變數
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

指數基金資產突破10兆美元

2020-01-09 02:05經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

全球指數型基金管理的資產總值已突破10兆美元大關，反映市場行情節節上漲推波助瀾，以及投資資金撤出費用較高、績效通常卻未能打擊標竿指數的主動管理型基金。

倫敦金融時報（FT）報導，費用較低的被動型投資基金早在1970年代就已問世，但因投資報酬普普，花了很長的時間才獲投資人擁抱。金融海嘯後，追蹤股票、債券和大宗商品指數的投資工具開始大受歡迎，已徹底重塑資產管理業的面貌。

晨星的資料顯示，十年前指數型基金管理的資產總值約2.3兆美元，到2019年11月底時全球規模已擴大為11.4兆美元，反映去年股市大漲和被動型投資蔚為風潮。

晨星指數股票型基金（ETF）研究主管強森說：「這是個大數目。過去十年的一大特色是，指數型基金抬頭。」

這個數目或許還低估了指數型投資的熱門程度。許多大型退休基金、捐贈基金以及主權財富基金已設立內部策略，仿效大盤指數操作，無須付錢聘請資產管理人操盤。這方面資料寥寥無幾，但據貝萊德（BlackRock）估計，2017年這類活動可能給被動型管理資產再添6.8兆美元。

指數型基金在股票方面成長最大。尤其是在美國，傳統、主動選股的基金經理人績效特別難擊敗標竿指數，去年也不例外。

美國銀行（BofA）的數據顯示，2019年績效超越大盤指數的美國股票基金經理人只占28%，過去十年來更只有11%。

「贖回潮」狂湧，使主動型基金備受挑戰。摩根士丹利說，過去十年來，主動型股票基金已流失約1兆美元，只有績效排在前10%的基金經理人能留住資產。

轉向指數型基金的趨勢也蔓延至債市。EPFR說，過去一年來，固定收益指數基金已吸引逾2,000億美元資金流入。

金融海嘯債市摩根

延伸閱讀

台股再跌空間應有限 操作建議不追高

台股亮起三個警示燈…

麥當勞新CEO 破除派對文化

三利多帶動 金價明年衝1,600美元

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

三星上季營業利益 優於預期

2020-01-09 02:11

美國就業市場 依然強健

2020-01-09 02:05

美企發股利 連八年創高

2020-01-09 02:05

德製造業頹勢 十年最嚴重

2020-01-09 02:04

英特爾不放過車用商機

2020-01-09 02:04

日白色家電翻身 價格漲不停

2020-01-09 02:03

美音箱廠告Google侵權

2020-01-08 23:41

美自動化倉儲業 投資新寵

2020-01-08 23:38

伊朗攻擊傳未造成傷亡 市場回穩美股期指翻紅

2020-01-08 20:58

過年去東京搭自駕計程車！日本最大機器人新創公司ZMP的創意實驗

2020-01-08 16:15

美國伊朗情勢升溫 日經指數重挫300多點

2020-01-08 15:26

聯電簡山傑接受日經專訪：有機會將繼續併購擴張

2020-01-08 14:36

鎧俠晶圓廠火警衝擊NAND Flash產能 價格料走高

2020-01-08 11:40

憂美伊局勢惡化 日股開盤重挫

2020-01-08 08:57

伊朗反擊美軍 小道瓊期貨賣壓湧現

2020-01-08 08:49

半導體業迎春風？三星電子第4季營業利益優於預期

2020-01-08 08:18

日圓對美元勁升 美駐伊拉克基地遭伊朗報復攻擊

2020-01-08 08:03

投資人審慎評估中東局勢 道瓊指數挫跌120點

2020-01-08 06:55

特斯拉2020年漲不停 躍居史上市值最高美國汽車製造商

2020-01-08 06:47

高通自駕車晶片 拚今年出貨

2020-01-08 00:19

豐田蓋未來城 實驗新科技

2020-01-08 00:19

Uber攜現代 攻空中計程車

2020-01-08 00:19

Sony PS4賣1億台 年底推PS5

2020-01-08 00:19

鼓勵多陪家人 芬蘭總理挺周休三日

2020-01-08 00:18

美伊衝突...五類資產成贏家 將有好表現

2020-01-07 23:26

彭博資訊專欄／黃金牛市…有影

2020-01-07 23:26

印度減赤 擬砍7%年度支出

2020-01-07 23:26

全球服務業景氣 加速擴張

2020-01-07 23:26

資金輪動 上季由債入股

2020-01-07 23:26

OPEC三國 擴大減產

2020-01-07 23:26

伊爾艾朗專欄／中東衝突 市場別反應過度

2020-01-04 23:17

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

影／時機敏感！波音737客機在伊朗墜毀 機上有180人

2020-01-08 11:44

伊朗報復！伊拉克境內美軍基地遭飛彈攻擊

2020-01-08 07:35

開年新變數》伊朗竟回擊美軍基地！它為何做出讓國際都看走眼的決定？

2020-01-08 16:14

伊朗攻擊美軍基地...川普急開國安會議 白宮燈火未熄

2020-01-08 09:25

半空化為火球！客機墜毀伊朗 至少170人全數罹難

2020-01-08 13:24

伊朗宣稱展開報復 美駐伊拉克空軍基地遭火箭攻擊

2020-01-08 07:39

伊朗飛彈報復美軍 專家：川普可能採取兩行動

2020-01-08 18:42

伊朗稱美若回應攻擊 將在美國境內發動攻擊

2020-01-08 10:45

伊朗發動兩波攻擊！美證實兩基地挨飛彈 正評估損害

2020-01-08 08:29

伊朗官媒：飛彈攻擊美軍基地造成80名美軍喪生

2020-01-08 14:30

影／飛行紀錄無異常、機師未求救 客機墜伊朗不單純？

2020-01-08 16:58

警報解除？伊外長稱伊朗「完成相稱措施」 無意求戰

2020-01-08 10:58

失事烏克蘭班機黑盒子尋獲 伊朗：不會交給美國

2020-01-08 21:30

怕觸犯戰爭罪 川普心不甘情不願改口：不炸伊朗文化遺址

2020-01-08 08:18

全球最好用護照排名出爐...日本奪榜首 台灣排第32

2020-01-08 10:48

川普針對伊朗攻擊回應：一切都好！明天上午發布聲明

2020-01-08 11:13

跟人類搶水！澳洲恐射殺1萬頭駱駝

2020-01-08 10:36

亞馬遜大火破壞更甚澳洲野火 專家：澳洲當局可能已經停止奮戰

2020-01-08 10:19

民調：美國人更不滿川普伊朗政策 多認為會開戰

2020-01-08 09:55

男友嫌做路邊攤太窮還劈腿 女5年後曬房產賓士狠打臉

2020-01-08 16:57

影／畫面曝光！伊朗飛彈連續擊中美駐伊拉克基地

2020-01-08 12:28

看不到盡頭…澳洲野火燒家園 救火員累攤草地照引人鼻酸

2020-01-08 11:35

英國國防大臣：不排除空襲伊朗的選項

2020-01-08 17:19

經濟解析／安啦！美伊不會真正開打

2020-01-08 11:45

彭博：伊朗有節制的報復行動 留下緩和局勢的空間

2020-01-08 17:07

伊朗報復美國 特意選在蘇雷曼尼喪生時刻

2020-01-08 11:55

伊朗飛彈報復美軍 川普宣布實施新經濟制裁

2020-01-09 00:59

「天真而具毀滅性」紐時：美國務卿一人雙角讓外交更難

2020-01-08 10:48

伊朗飛彈報復美軍 川普將發表談話

2020-01-08 22:26

南韓出現武漢肺炎疑似病例 患者為36歲陸籍女子

2020-01-08 16:36

伊朗人為蘇雷曼尼送葬發生踩踏意外...至少56死 葬禮延後

2020-01-08 09:50

烏克蘭客機墜毀伊朗 機上176人全數罹難

2020-01-08 13:08

真的？假的？CIA分析師7步教你讀伊朗新聞

2020-01-08 17:29

辣模傳裸照讓粉絲為澳洲捐款 募資2100萬帳號遭下架

2020-01-08 11:52

伊朗攻擊美軍基地 嗆若還擊將打美國本土

2020-01-08 14:32

美伊開戰陰影籠罩 普亭意外訪大馬士革會阿塞德

2020-01-08 09:09

樂器箱、新幹線、千萬元包機 高恩驚奇大逃亡

2020-01-08 12:54

打IS擺一邊了！北約部分部隊開始離開伊拉克

2020-01-08 12:45

川普：情勢正在緩和 美股漲幅擴大

2020-01-09 00:43

市場警鈴大作 伊朗報復攻擊美軍駐伊拉克兩處軍事設施

2020-01-08 08:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top