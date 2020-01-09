指數基金資產突破10兆美元

全球指數型基金管理的資產總值已突破10兆美元大關，反映市場行情節節上漲推波助瀾，以及投資資金撤出費用較高、績效通常卻未能打擊標竿指數的主動管理型基金。

倫敦金融時報（FT）報導，費用較低的被動型投資基金早在1970年代就已問世，但因投資報酬普普，花了很長的時間才獲投資人擁抱。金融海嘯後，追蹤股票、債券和大宗商品指數的投資工具開始大受歡迎，已徹底重塑資產管理業的面貌。

晨星的資料顯示，十年前指數型基金管理的資產總值約2.3兆美元，到2019年11月底時全球規模已擴大為11.4兆美元，反映去年股市大漲和被動型投資蔚為風潮。

晨星指數股票型基金（ETF）研究主管強森說：「這是個大數目。過去十年的一大特色是，指數型基金抬頭。」

這個數目或許還低估了指數型投資的熱門程度。許多大型退休基金、捐贈基金以及主權財富基金已設立內部策略，仿效大盤指數操作，無須付錢聘請資產管理人操盤。這方面資料寥寥無幾，但據貝萊德（BlackRock）估計，2017年這類活動可能給被動型管理資產再添6.8兆美元。

指數型基金在股票方面成長最大。尤其是在美國，傳統、主動選股的基金經理人績效特別難擊敗標竿指數，去年也不例外。

美國銀行（BofA）的數據顯示，2019年績效超越大盤指數的美國股票基金經理人只占28%，過去十年來更只有11%。

「贖回潮」狂湧，使主動型基金備受挑戰。摩根士丹利說，過去十年來，主動型股票基金已流失約1兆美元，只有績效排在前10%的基金經理人能留住資產。

轉向指數型基金的趨勢也蔓延至債市。EPFR說，過去一年來，固定收益指數基金已吸引逾2,000億美元資金流入。