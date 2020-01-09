德製造業頹勢 十年最嚴重

德國去年11月工廠訂單意外下滑，並寫下去年7月來最大降幅。 （路透） 分享 facebook 德國去年11月工廠訂單意外下滑，並寫下去年7月來最大降幅，顯示德國仍難克服十年來最嚴峻的製造業頹勢。經濟學家認為，短時間內製造業景氣大幅回暖的機率渺茫，但可望在今年初趨於穩定。

8日出爐的數據顯示，德國去年11月工廠訂單較前月下滑1.3%，不如經濟學家原估的增加0.2%，原因是大單減少、海外資本財需求減弱，消費品需求也停滯不前。相較於去年同期，工廠訂單的降幅也達到6.5%。唯一亮點是去年10月工廠訂單上修為成長0.2%，優於前值的下降0.4%。

在德國製造業面臨美中貿易戰、英國脫歐等不確定性之際，最新工廠訂單數據不僅顯示製造業擺脫景氣低迷的難度，並凸顯今年製造業頹勢可能會蔓延至其他產業的風險。

經濟學家認為，德國製造業可能會在今年初走穩，理由是全球貿易爭端帶來的不確定性逐漸減少，且德國經濟資訊研究院（Ifo）預期信心次指標等企業調查結果顯示，製造業的前景趨於穩定。

不過，短時間內製造業景氣要大幅回暖的機率渺茫，原因之一是去年10月工業生產較去年同期下滑5.3%，降幅大於預期，也可能進而拖累上季國內生產毛額（GDP）成長率。

德國去年第4季成長率將在15日出爐，預料僅成長0.1%。

德國央行則認為，上季GDP成長率可能會陷入停滯，短時間內幾乎看不到景氣回春的跡象，且今年的成長率可能仍低於1%。德國上月的經濟數據顯示，製造業景氣惡化，且流失更多就業機會。

德國汽車工業協會（VDA）6日發布的數據則顯示，德國經濟支柱之一的汽車生產，去年整體產量降至466萬輛，寫下近25年來最低水準。