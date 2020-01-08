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伊朗報復疑慮減輕 美股盤初小漲

2020-01-08 22:57經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國股市8日盤初在平盤附近徘徊，投資人似已從前一日伊朗對美軍伊拉克空軍基地發動火箭攻擊的驚嚇中回神。

紐約股市8日盤初，三大指數翻紅，但漲幅都不大。道瓊工業指數漲11.48點，漲幅0.04%，報28,595.16點。標普500指數漲0.17%至3,242.76點。那斯達克綜合指數漲0.23%，報9,089.82點。

ADP數據顯示，美國民間企業上月增聘20.2萬人，大幅超越分析師預期的15萬人，也助長樂觀氣氛。

美軍駐伊拉克空軍基地遇襲的消息傳出時，全球股市應聲下挫，反映投資人擔心美伊衝突擴大，甚至有開戰之虞。但目前為止未傳出傷亡，這場攻擊也未瞄準石油設施，有助安撫投資人。

美軍空軍伊拉克

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