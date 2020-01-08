聯電簡山傑接受日經專訪：有機會將繼續併購擴張

聯華電子總經理簡山傑接受日經新聞專訪，表示在全球晶片製造業合併風潮之下，聯電未來對發動併購仍持開放態度。儘管面臨中國大陸日益增強的競爭，將市場聚焦南韓、台灣和美國等關鍵市場的簡山傑依舊看好今年營收會成長。

簡山傑說：「為求擴張實力，如果有任何晶片工廠想賣，我們絕對會加以評估。」他強調，「現今直接買廠比自建新廠更具效益，也符合我們闢建成本效益高的產能、強化競爭力這個成長策略。」

聯電現在面臨有北京在背後支持的一些中國大陸較小型半導體製造廠的激烈競爭，這些陸企包括中芯、華虹等。是在與美國在全球科技優勢爭鋒之時，中國大陸當局大力支持自家的半導體公司以期切斷對外國晶片的依賴。

簡山傑認為今年下半年半導體需求將會特別提升，「成長動能來自多方面，像是供應5G行動電話的電波頻率晶片、高階OLED顯示器的IC驅動器等等。」

聯電被認為是美中貿易戰的主要受害者之一，簡山傑表示，聯電現在希望把焦點移到拓展南韓與台灣市場，台灣與南韓就晶片營收計，是美國之後，全球最大的兩個市場。