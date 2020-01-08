AMD追趕Intel表現出色 今年繼續看好

超微（AMD）和英特爾（Intel）本周一（6日）都在美國拉斯維加斯消費電子展（CES）會場上介紹公司最新的產品、宣揚業績。投資人則早在超微登場「推銷」之前就買AMD的帳，去年全年AMD股價上漲148%，市值增加超過320億美元，可說是最夯產業中的最熱門的股票。

AMD在CES展場上端出的牛肉，包括個人電腦處理器與圖像處理器的多個產品線更新，例如Ryzen系列為筆記型電腦設計的7奈米處理器，目前是業界最先進產品。公司也證實正在為新的PlayStation和Xbox設計客製化處理器。

Intel同一天也利用CES活動場合，宣布今年將推出新的10奈米筆電處理器；iPhone數據晶片業務也繼續掌握。

華爾街日報指出，AMD的新晶片有助其與Intel的競爭。AMD與台積電的合作關係，使得AMD可以獲取珍貴的7奈米技術，這在與Intel賽跑中是非常重要的助力。因為英特爾一直到現在大多數的晶片還在用14奈米。

Intel這樣的踉蹌腳步讓AMD趁隙攻占不少市場，AMD截至去年第3季在伺服器市場的市占率來到3.6%，2018年同期還只有1.4%；個人電腦市占方面，也由2018年的10%增加到去年的15%。