伊朗稱美若回應攻擊 將在美國境內發動攻擊

伊朗革命衛隊表示，「美國國防部表示美國會回應伊朗的攻擊」，接著說，「（若回應攻擊）這次我們將會在美國回應你」。圖為紐約。美聯社 分享 facebook

伊朗7日以飛彈攻擊伊拉克境內美軍基地，報復美國擊殺伊朗將領蘇雷曼尼，美國有線新聞網（CNN）報導， 伊朗威脅，如果美國針對這次飛彈攻擊回應，伊朗將會在美國境內發動攻擊。

伊朗革命衛隊在其頻道中表示，「美國國防部表示美國會回應伊朗的攻擊」，接著說，「（若回應攻擊）這次我們將會在美國回應你」。