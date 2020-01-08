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伊朗稱美若回應攻擊 將在美國境內發動攻擊

2020-01-08 10:45聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

伊朗革命衛隊表示，「美國國防部表示美國會回應伊朗的攻擊」，接著說，「（若回應攻擊...
伊朗革命衛隊表示，「美國國防部表示美國會回應伊朗的攻擊」，接著說，「（若回應攻擊）這次我們將會在美國回應你」。圖為紐約。美聯社
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伊朗7日以飛彈攻擊伊拉克境內美軍基地，報復美國擊殺伊朗將領蘇雷曼尼，美國有線新聞網（CNN）報導， 伊朗威脅，如果美國針對這次飛彈攻擊回應，伊朗將會在美國境內發動攻擊。

伊朗革命衛隊在其頻道中表示，「美國國防部表示美國會回應伊朗的攻擊」，接著說，「（若回應攻擊）這次我們將會在美國回應你」。

革命衛隊還說，如果伊朗本土遭到轟炸，伊朗將攻擊阿拉伯聯合大公國的杜拜和以色列的海法。

伊朗革命衛隊表示，如果伊朗本土遭到轟炸，伊朗將攻擊阿拉伯聯合大公國和以色列。圖取...
伊朗革命衛隊表示，如果伊朗本土遭到轟炸，伊朗將攻擊阿拉伯聯合大公國和以色列。圖取自CNN
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