伊朗稱美若回應攻擊 將在美國境內發動攻擊

相關新聞
伊朗人為蘇雷曼尼送葬發生踩踏意外...至少56死 葬禮延後2020-01-08 09:50
12枚飛彈復仇美國！伊朗空襲的烈士蘇萊曼尼行動2020-01-08 11:54
伊朗攻擊美軍基地...川普急開國安會議 白宮燈火未熄2020-01-08 09:25
伊朗攻擊駐伊拉克美軍 安倍暫緩出訪中東2020-01-08 12:06
伊朗報復美國 特意選在蘇雷曼尼喪生時刻2020-01-08 11:55
川普針對伊朗攻擊回應：一切都好！明天上午發布聲明2020-01-08 11:13
警報解除？伊外長稱伊朗「完成相稱措施」 無意求戰2020-01-08 10:58
「天真而具毀滅性」紐時：美國務卿一人雙角讓外交更難2020-01-08 10:48
美國聯邦航空管理局 對波灣空域發出限制警告2020-01-08 10:13
民調：美國人更不滿川普伊朗政策 多認為會開戰2020-01-08 09:55
美伊開戰陰影籠罩 普亭意外訪大馬士革會阿塞德2020-01-08 09:09
市場警鈴大作 伊朗報復攻擊美軍駐伊拉克兩處軍事設施2020-01-08 08:40
伊朗發動兩波攻擊！美證實兩基地挨飛彈 正評估損害2020-01-08 08:29
怕觸犯戰爭罪 川普心不甘情不願改口：不炸伊朗文化遺址2020-01-08 08:18
伊朗報復！伊拉克境內美軍基地遭飛彈攻擊2020-01-08 07:35
聯合國警告 美若炸伊朗古蹟 將吃戰爭罪2020-01-08 00:07
甩鍋或打臉？伊拉克總理稱蘇雷曼尼為和平而來2020-01-08 00:02
川普想對伊朗做啥 全球都想懂2020-01-07 23:59
緊急增援！防伊朗報復 上萬美軍急赴中東2020-01-07 23:52
伊朗「十三套報復劇本」 鎖定美軍高階將領2020-01-07 23:48
將領遭美狙殺 伊朗外長：將以相稱方式回應美國2020-01-07 22:10
伊朗稱有13套報復劇本 美預期一至兩天內攻擊2020-01-07 21:40
蘇萊曼尼遭美暗殺 專家：鼓舞伊強硬派2020-01-07 19:34
媒體：美國作梗 伊朗外長赴安理會被拒簽2020-01-07 19:29
蘇雷曼尼送葬儀式發生踩踏意外 35死48傷2020-01-07 17:55
遭美狙殺將領哀悼期將結束 伊朗可能隨時報復2020-01-07 17:10
逾60名伊朗裔旅客遭美海關拘留 全家公民也沒放過2020-01-07 15:39
撇參與暗殺 盟國與美切割2020-01-07 15:27
蘇雷曼尼是來談和平的 伊拉克總理打臉川普2020-01-07 15:19
合作撤軍！伊拉克總理召見美大使 川普放狠話2020-01-07 14:30
重啟談判？ 川普再嗆：伊朗絕不會握有核子武器2020-01-07 14:29
美伊衝突 43% 民眾支持擊殺蘇雷曼尼2020-01-07 14:28
美發布中東危機旅遊警報、美籍油工撤離2020-01-07 14:27
美國狙殺伊朗軍頭 嚇到金正恩了？2020-01-07 14:13
撤兵伊拉克？五角大廈否認，駐伊美軍「手滑發錯信」之亂2020-01-07 13:01
哈米尼為報復美國行動定調：必須由伊朗軍隊公開執行2020-01-07 12:11
伊拉克致函安理會 呼籲譴責美國暗殺行動2020-01-07 11:43
伊拉克總理打臉川普說謊！ 蘇雷曼尼執行和平任務遇害2020-01-07 11:41
熱門文章
伊朗報復！伊拉克境內美軍基地遭飛彈攻擊2020-01-08 07:35
英國首位太空人：外星人肯定存在 可能已住在地球2020-01-07 16:03
伊朗宣稱展開報復 美駐伊拉克空軍基地遭火箭攻擊2020-01-08 07:39
伊朗攻擊美軍基地...川普急開國安會議 白宮燈火未熄2020-01-08 09:25
影／時機敏感！波音737客機在伊朗墜毀 機上有180人2020-01-08 11:44
伊朗發動兩波攻擊！美證實兩基地挨飛彈 正評估損害2020-01-08 08:29
美國狙殺伊朗軍頭 嚇到金正恩了？2020-01-07 14:13
伊朗稱美若回應攻擊 將在美國境內發動攻擊2020-01-08 10:45
怕觸犯戰爭罪 川普心不甘情不願改口：不炸伊朗文化遺址2020-01-08 08:18
為什麼美伊衝突 不是買進黃金的好理由？2020-01-07 16:07
蘇雷曼尼送葬儀式發生踩踏意外 35死48傷2020-01-07 17:55
影／川普嗆炸伊朗52處 美軍秀52架F-35A「大象走路」2020-01-07 17:04
川普想對伊朗做啥 全球都想懂2020-01-07 23:59
日本秋刀魚捕獲量史上最低 要怪台灣捕太多？2020-01-07 19:19
IKEA矮櫃壓死男童 將付14億賠償家長2020-01-07 18:11
碧藍寶石眼睛電暈眾人 澳洲16歲少年帥到全網暴動2020-01-06 11:26
母早起拉百葉窗冒出「無臉男」 她嚇得驚聲尖叫2020-01-07 15:27
伊朗稱有13套報復劇本 美預期一至兩天內攻擊2020-01-07 21:40
緊急增援！防伊朗報復 上萬美軍急赴中東2020-01-07 23:52
合作撤軍！伊拉克總理召見美大使 川普放狠話2020-01-07 14:30
民調：美國人更不滿川普伊朗政策 多認為會開戰2020-01-08 09:55
剛獲選全球第三美 女星慘遭變賣原味物品2020-01-07 19:53
伊朗「十三套報復劇本」 鎖定美軍高階將領2020-01-07 23:48
全球最好用護照排名出爐...日本奪榜首 台灣排第322020-01-08 10:48
川普針對伊朗攻擊回應：一切都好！明天上午發布聲明2020-01-08 11:13
美伊衝突...五類資產成贏家 將有好表現2020-01-07 23:26
警報解除？伊外長稱伊朗「完成相稱措施」 無意求戰2020-01-08 10:58
蘇雷曼尼是來談和平的 伊拉克總理打臉川普2020-01-07 15:19
中東供油恐斷！美伊若爆衝突 專家憂兩國恐鎖定能源設施攻擊2020-01-07 22:15
俄羅斯冰層突塌陷 整排釣客車輛淪為「落湯雞」2020-01-07 13:23
還原度超高Cosplay 卸妝後網友驚呼：笑到噴飯2020-01-07 17:54
日本對高恩妻子發逮捕令 沒收4億多保釋金創史上最高2020-01-07 18:47
新幹線隨機殺人犯「如願」獲判無期 日網友批浪費稅金2020-01-07 13:00
甩鍋或打臉？伊拉克總理稱蘇雷曼尼為和平而來2020-01-08 00:02
將領遭美狙殺 伊朗外長：將以相稱方式回應美國2020-01-07 22:10
川普警告伊朗後 美展示52架F-35戰機壯觀軍演2020-01-08 01:23
亞馬遜大火破壞更甚澳洲野火 專家：澳洲當局可能已經停止奮戰2020-01-08 10:19
傳鴻海取消印度馬哈拉施特拉邦投資案？公司澄清2020-01-07 13:30
將蘇雷曼尼跟哈紹吉相提並論 他嗆：越界殺人是違法的2020-01-07 23:27
澳洲打火兄弟赫見前總理艾伯特 全副武裝衝火場2020-01-07 16:50
留言