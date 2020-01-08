日圓對美元勁升 美駐伊拉克基地遭伊朗報復攻擊

日圓今天（周三）對美元勁升，伊朗宣稱展開報復，美軍駐伊拉克空軍基地今天拂曉遭到火箭攻擊 。

日圓兌美元升值 0.5%至107.92。 美元周二兌日圓上漲0.2%至108.55日圓，因中東局勢緊張下的空頭回補買盤和表現良好的美國經濟數據。

澳幣兌美元周二下跌1%至0.6869美元，連續五日走低。澳幣上月因市場押注2020年通膨前景而上漲3.8%。