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日圓對美元勁升 美駐伊拉克基地遭伊朗報復攻擊

2020-01-08 08:03經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

日圓今天（周三）對美元勁升，伊朗宣稱展開報復，美軍伊拉克空軍基地今天拂曉遭到火箭攻擊 。

日圓兌美元升值 0.5%至107.92。 美元周二兌日圓上漲0.2%至108.55日圓，因中東局勢緊張下的空頭回補買盤和表現良好的美國經濟數據。

澳幣兌美元周二下跌1%至0.6869美元，連續五日走低。澳幣上月因市場押注2020年通膨前景而上漲3.8%。

美元兌瑞郎上漲0.3%至0.9710瑞郎；歐元兌美元跌0.5%至1.1144美元，五個交易日裡第四次下跌。英鎊兌美元下跌0.4%至1.3117美元。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二漲0.4%至97.005。

日圓走升，再扮起避險貨幣角色。路透
日圓走升，再扮起避險貨幣角色。路透
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美軍空軍伊拉克

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