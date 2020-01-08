中東疑慮稍有緩解 油價回落 金價小漲

油價周二下跌近1%，回吐過去幾天來的部分漲幅，因投資人重新評估中東地區石油供給中斷的可能性。中東相關疑慮稍有緩解，金價小幅上漲。

布蘭特原油期貨下跌0.64美元或0.93%，結算價報每桶68.27美元；西德州原油期貨下跌0.57美元或0.9%，結算價報每桶62.70美元。

美軍空襲擊敗伊朗高階指揮官後，伊朗揚言報復，令油價飆漲，但投資人已開始重新評估美伊衝突是否會導致石油供給中斷。

貿易咨詢公司Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「地緣政治風險帶動的漲勢看似正失去動能，在伊朗發動報復前，油市採取觀望態度。」

雪佛龍執行長Michael Wirth表示，儘管美伊緊張局勢升級，但石油供給仍然充足。

咨詢公司Eurasia Group說，伊朗的報復行動可能針對美國的軍事目標，而非能源目標；商業航運或地區能源基礎設施可能受到騷擾，但不會很嚴重。」

金價周二小幅上漲，因投資人對中東衝突升級的疑慮有所緩解。鈀金一度觸及紀錄新高，因市場擔心供給短缺。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,571.77美元。美國黃金期貨上漲0.3%，結算價報每英兩1,574.30美元。

美伊最新衝突促使投資人轉向安全資產，削弱風險偏好，金價周一飆漲至每英兩1,582.59美元，為2013年4月以來最高。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「投資 人擔心中東出現新的不穩定，黃金因此受益。但除非激進言論持續升級，石油面臨的風險將會下降，黃金需求可能減少。」

鈀金周二上漲0.8%，報每英兩2,046.37美元，盤中觸及紀錄高點2,048.55美元。