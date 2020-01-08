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謝長廷說楊蕙如與李佳芬一起看棒球 真相是....

台積電ADR上漲 溢價預告今天看漲

2020-01-08 07:20經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（7日）上漲，高於台北交易股價溢價拉大為6.4%。

台積電ADR漲1.6%，收在58.32美元。費城半導體指數漲1.8%。

道瓊工業指數收跌119.7點或0.4%，跌至28,583.68點；標普500指數收跌9.1點或0.3%，報3,237.18點；那斯達克指數收跌2.88點，報9,068.58點。美國空襲炸死伊朗高級軍事指揮官，伊朗揚言報復，華府和德黑蘭間的緊張局勢升溫，導致油價上漲，但周二回落。

晶片製造商股價上漲，抑制市場跌幅。費城半導體指數上漲1.8%，美光股價上漲0.8%，因券商Cowen & Co將該公司評級上調至「優於大盤」。

台灣加權股價指數昨天跌73.04點收11,880.32點。台積電跌0.8%，收329.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 78.43 -0.30 78.70 -0.34

中華電 CHT 109.86 -0.76 109.50 0.33

台積電 TSM 350.50 +1.62 329.50 6.37

聯電 UMC 15.87 +0.38 16.00 -0.83

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電半導體伊朗

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