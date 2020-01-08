投資人審慎評估中東局勢 道瓊指數挫跌120點

美股周二下跌，因投資人在美國和伊朗僵持之際保持謹慎，油價回吐漲幅拖累能源股下跌，晶片股走高則抑制大盤跌幅。

道瓊工業指數收跌119.7點或0.42%，跌至28,583.68點；標普500指數收跌9.1點或0.28%，報3,237.18點；那斯達克指數收跌2.88點或0.03%，報9,068.58點。

埃克森美孚和雪佛龍股價隨油價走低；美國空襲炸死伊朗高級軍事指揮官，伊朗揚言報復，華府和德黑蘭間的緊張局勢升溫，導致油價上漲，但周二回落。

晶片製造商股價上漲，抑制市場跌幅。費城半導體指數上漲1.8%，美光股價上漲0.8%，因券商Cowen & Co將該公司評級上調至「優於大盤」。

紐約梅隆銀行旗下Lockwood Advisors的投資長Matt Forester說：「市場在某種程度上平靜下來，問題在於未來衝突是否會加劇。」

法盛投資管理旗下多資產投資組合解決方案集團的投資組合經理Jack Janasiewicz表示：「市場正在消化中東局勢和其他政治方面的消息。財報季將至，將成為市場的下一個催化劑。」

美國主要公司將從下周開始陸續公布第4季度財報。據Refinitiv 的IBES數據預期標普500指數成分股企業第4季獲利較上年同期下降0.6%。

經濟數據方面，受機械和運輸設備需求大幅下降的拖累，11月美國工廠訂單較前月減少。不過11月非製造業活動數據優於預期，反映美國經濟頗具韌性。

波音股價上漲1.1%，該公司正建議飛行員在737 Max復航之前接受模擬器培訓。波音原先表示，飛行員只需在電腦上進行新軟體的培訓。

MicroChip Technology股價上漲6.7%，該公司上調第3季銷售預估中值。