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將蘇雷曼尼跟哈紹吉相提並論　他嗆：越界殺人是違法的

2020-01-07 23:27聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

馬來西亞總理馬哈迪7日將伊朗高階將領蘇雷曼尼之死，跟2018年沙烏地阿拉伯異議份子哈紹吉謀殺案相提並論，並認為跨越國界殺人是違法的。

馬哈迪在馬國行政首都布城接受記者訪問時表示，這兩起謀殺都是「跨越國界」發生的，是違反法律的行為，也是不道德的行為。「我們現在不再安全了。若有人辱罵或說出某人不喜歡聽的話，那麼來自另一個國家的人就能派一架無人機，或許還會對我開槍。」

馬哈迪並警告說，美國在巴格達機場外的攻擊恐導致恐怖主義升級。「我們發現這位非常有權力的紳士採取的行動違反這個國家的法律，也違反世界的法律，但目前我們對此事無能為力。」

馬來西亞總理馬哈迪。美聯社
馬來西亞總理馬哈迪。美聯社
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馬哈迪馬來西亞機場

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