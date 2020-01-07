將蘇雷曼尼跟哈紹吉相提並論　他嗆：越界殺人是違法的

馬來西亞總理馬哈迪7日將伊朗高階將領蘇雷曼尼之死，跟2018年沙烏地阿拉伯異議份子哈紹吉謀殺案相提並論，並認為跨越國界殺人是違法的。

馬哈迪在馬國行政首都布城接受記者訪問時表示，這兩起謀殺都是「跨越國界」發生的，是違反法律的行為，也是不道德的行為。「我們現在不再安全了。若有人辱罵或說出某人不喜歡聽的話，那麼來自另一個國家的人就能派一架無人機，或許還會對我開槍。」