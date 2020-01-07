超微發表新筆電晶片 宣稱效能優於英特爾

晶片大廠超微（AMD）發表新個人電腦晶片和繪圖卡，宣稱效能優於英特爾和輝達（Nvidia）的同款產品。從本季開始，宏碁、華碩、戴爾、惠普及聯想等業者將推出內建該公司新晶片的筆電。

AMD推出一組新的筆記型電腦處理器－8核心Ryzen 7 4800U晶片，封裝7奈米先進微型電晶體。英特爾去年發表10奈米晶片，並正努力要在2021年發表首批的7奈米產品。此外，超微還擁有可挑戰英特爾的7奈米伺服器晶片。

超微引用自己的測試結果說，8核心Ryzen 7 4800U晶片的多執行緒效能將比英特爾Core i7-1065 G7晶片高出90％。

超微表示，從本季開始宏碁、華碩、戴爾、惠普及聯想等公司將推出內建新Ryzen 4000系列晶片以及新Athlon 3000系列晶片的筆電。超微的新Ryzen 4000系列晶片瞄準最薄、最輕的筆電，而英特爾向來在這個獲利豐厚市場占有優勢地位。

超微還擁有新7奈米Radeon RX繪圖處理器。超微說，Radeon RX 5600 XT的功率高達7.19 個TF（teraflop，即每秒1兆次浮點運算），效能比輝達的GTX 1660Ti更好。這張繪圖卡將於本月21日面市。

Instinet分析師王大衛（音譯）和艾柏茲（Abigail Eberts）在上周的報告說，在今年底前超微筆電的市占率可能增至18%到20%，高於去年9月的15％，「我們認為在今年一整年裡，超微將繼續在資料中心、桌上型電腦及筆記型電腦處理品攫取市占率，而且繪圖晶片的市占率將明顯增加」。

在快速5G網絡廣泛推出前，晶片類股表現良好。費城半導體指數在2019年大漲60％，表現優於標普500指數；超微股價勁揚148％，原因是分析師預測該公司將從競爭對手奪取市占率。此外，英特爾一直面臨供應問題，股價在2019年漲約28％。