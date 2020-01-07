研究報告：俄羅斯對家族企業最具吸引力

根據一項最新研究結果，對德國家族企業來說，在7個最大的新興國家中，俄羅斯能提供最佳投資條件，其後分別是另兩個威權國家--土耳其和中國。這是萊布尼茨歐洲經濟研究中心（ZEW）為慕尼黑的家族企業基金會所作的一項調查研究得出的結果。該研究報告周二（1月7日）公布。

由此，經濟專家們指出了一個看似悖謬的事實：在土耳其、俄羅斯或中國等國家，民主和公民自由權益的惡化"已部分影響了家族企業的生存條件"，但"同時，對家族企業而言，機構性環境已有至關重要的改善"。

這裡所指的是，土耳其國內對債權人的保護得到改善、中國國內對腐敗的打擊更為嚴厲。而俄羅斯之所以能在此項研究結果中名列前茅，是因為該國擁有優質勞動力和良好融資條件。

巴西排名墊底

家族企業基金會董事基爾希多爾費爾（Rainer Kirchdörfer）指出，多年來，為增強競爭力，很多新興國家做出了巨大努力；"使經濟條件的進步也與民主、人權以及法治相契合，這符合它們的利益"。他強調，這一點為穩定的商務關系創造了最好的基礎。

排名最後的4個國家分別是南非、墨西哥、印度及巴西。在2017年的首個國別綜合排名表上，南非尚位居第二，現在則一落千丈，在萊布尼茨歐洲經濟研究中心專家們看來，其主因是腐敗、能源費用高昂和電力供應短缺。巴西被確認為是最無吸引力的新興國家，相對嚴苛的管理環境及糟糕的基礎設施為其弱點所在。

屬於德國家族企業的並非只是中小企業，而是也有大企業，例如公眾所知不多的總部位於哈瑙（Hanau）的賀利氏（Heraeus）科技集團。2018年，該家族康采恩營業額超過200億歐元。

凝煉/達揚（德新社、路透社）

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