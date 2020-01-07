現代汽車將量產飛天計程車 助Uber打造空中共享網絡

叫車服務巨擘優步。 路透 分享 facebook 南韓汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor）6日宣布，將為叫車服務巨擘優步（Uber）準備在2023年推出的空中共乘網絡，量產垂直起降飛天電動車。

這家南韓製造商表示，將以「汽車規模」生產4人座電動「垂直起降載具」，但沒有提供更多細節。

這項協議在拉斯維加斯消費電子展（CES）上宣布，並將幫助也與其他飛機製造商合作的Uber，達成在2023年前於少數城市推出飛行計程車服務的目標。

現代汽車的城市空中交通部門負責人申在元（Jaiwon Shin）表示，他預期大規模製造，將能讓此空中系統的成本維持在可負擔範圍。他在消費電子展記者會上表示：「我們曉得如何大量生產高品質車輛。」

他說，他希望這種合作關係能讓「人人都負擔得起」短程飛天計程車。

Uber空中飛車（Uber Elevate）負責人艾利森（Eric Allison）與現代一起出現在消費電子展，並討論這項夥伴關係。他說：「透過把交通脫離陸地二維網，並移到空中，我們能為乘客大大節省時間。」

他說，由於擁有旗下其他以應用程式為基礎的運輸選項，「只有Uber能將乘客從汽車、火車，甚至腳踏車，無縫連結到飛行器」。

Uber先前宣布，選擇澳洲墨爾本加入美國達拉斯（Dallas）跟洛杉磯，成為首批提供空中共乘計畫（UberAir）的試點城市，目標是於2020年開始示範飛行，並於2023年展開商業營運。

現代利用消費電子展展示S-A1模型飛天車，巡航速度高達時速290公里，採用有多個旋翼的「分散式電力推進」技術，能在其中一個旋翼失效時，仍維持在空中。而較小型旋翼也助降低噪音，現代表示，這對城市很重要。

現代還表示，現代的飛天車初期需要有人駕駛，但隨著時間推移，將會變成自動駕駛。