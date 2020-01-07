韋恩2020年十大驚奇預測出爐 押注Fed會降息至1%

縱橫華爾街50年的投資老手韋恩（Byron Wien）6日發表2020年度「十大驚奇」預測，他認為今年美中不會談成全面性的貿易協議，經濟成長疲弱將迫使聯準會（Fed）再降息兩次，美股也會加劇動盪，但標普500指數仍將回升並續創新高。

黑石集團私人財富解決方案公司副董事長韋恩和首席投資策略長齊德爾（Joseph Zidle）共同發布的十大驚奇預測指出，美國經濟今年將避開衰退，但成長率低於預估，促使Fed把利率調降兩碼至1％，美國總統川普可能調降薪資稅，把更多錢交到消費者手中。

韋恩認為，美中今年不會談成第二階段貿易協議，同時各自發展5G和其他科技硬體的獨立標準，美國與中國的經濟互相依賴性也會消退。另一方面，自駕車會進一步發展，但測試過程出現一系列事故，導致某家大型公司宣布不再開發自駕技術。

韋恩預測標普500指數將首次漲破3,500點，這代表較當前水準再漲約8%，但動盪將加劇，全年會出現多次幅度逾5%的回檔修正。此外，五大尖牙股中的某些股票與標普500權值股表現將遜色，原因是科技大企業面臨愈來愈多政治檢視與社會反彈。不過波音公司股價將回升，因為737 Max問題獲得修復且開始交機。

紐約西德州中級原油（WTI）油價可能漲至每桶70美元以上，原因是承受經濟制裁之苦的伊朗進一步挑起與以色列和沙烏地阿拉伯的敵對關係，且讓荷姆茲海峽關閉。

至於債券泡沫將開始破裂，但美國以外地區仍存在負利率。韋恩預測美國10年期公債殖利率升至2.5%，殖利率曲線變得陡峭，然而是由供需因素推升殖利率，而非經濟基本面或通膨因素。

韋恩還預言，不平等與氣候變遷成為重要的選舉議題，川普也將挺過彈劾案，不過民主黨會在11月大選中拿下參院多數席次。至於英國將獲得可行的脫歐方案，股匯雙漲，歐盟經濟則依然疲軟。

86歲的韋恩從1980年代中期開始，每年初都會發布十大驚奇預測，是華爾街必讀指南。韋恩所定義的「驚奇」事件是一般投資人認為發生機率只有三分之一，但韋恩認為發生的可能性超過50%。