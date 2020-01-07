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協助高恩偷渡的前綠扁帽 專長戰技是引爆核武

2020-01-07 17:51聯合報 編譯張佑生╱即時報導

被指出協助日產前CEO高恩離開日本的美國退伍綠扁帽成員泰勒（Mike Taylor），入伍時專門從事敵後跳傘的搶救人質任務，退伍後自己開保全公司，業務也是以救人質為主。

金融時報報導，現年59歲的泰勒在冷戰時期的戰場專長是「摧毀特別核武」。簡單說，就是一旦西德遭到蘇聯入侵，泰勒和其他同袍就得引爆安置在西德的可攜式核武，避免落入蘇聯手中。

據說高恩藏身於音響箱離開日本。路透
據說高恩藏身於音響箱離開日本。路透
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蘇聯核武人質

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