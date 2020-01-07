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為什麼美伊衝突 不是買進黃金的好理由？

2020-01-07 16:07經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

分析師警告，美伊衝突並不是買進黃金的好理由，一旦情勢恢復平靜，金價將面臨回檔壓力...
分析師警告，美伊衝突並不是買進黃金的好理由，一旦情勢恢復平靜，金價將面臨回檔壓力。路透
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美伊緊張情勢和中東不確定性升高，已提高黃金作為資金避風港的吸引力，把金價推升到近七年高點。但分析師警告，美伊衝突並不是買進黃金的好理由，一旦情勢恢復平靜，金價將面臨回檔壓力。

Sprott資產管理公司資深投資組合經理人Maria Smirnova說：「地緣政治不穩定（給金價漲勢）火上添油。對金價的支撐能持續多久，要看伊朗情況如何演變，以及緊張情勢是否會升高。」

Smirnova認為，美伊緊張氣氛「在好轉前仍會先惡化」，但若金價暴漲後回檔，她不會覺得意外。話雖如此，她預期金價即使回檔，跌幅也不可能太大。

美國上周空襲擊斃伊朗將領蘇雷曼尼，觸動金價新一波漲勢。緊接著伊朗5日表示，不再遵守2015年簽署的核協議；美國早在2018年就撤出該協議。

黃金2月期貨價6日在Comex大漲16.4美元，漲幅1.1%，收在每英兩1,568.80美元，FactSet資料顯示這是交投最熱絡黃金期貨合約2013年4月9日來最高收盤價。至此金價一連九個交易日上漲，寫下2018年1月5日（當時一連11個交易日收漲）以來最長連漲紀錄。

不過，Gold Newsletter主編Brien Lundin說：「地緣政治事件並不是買進黃金的好理由。」他接受MarketWatch訪問時說：「金價幾乎總是在大多數投資人來得及買進之前就已飆升，然後在他們來得及賣出之前就已跌下來。」換言之，除了高頻交易員或業內人士除外，「其餘的人只落得撿爛攤子」。

Lundin並表示，因為這些事件而持有黃金「不合邏輯」，「因為只有那些受影響地區的人，才可能覺得這些事件構成實際持有這種貴金屬的理由」。

他指出，金市「才剛開始普遍接受，貨幣政策基本面驅動金價走高」，「如今市場可能搞糊塗，以為驅動因素本質上就是地緣政治因素。一旦情勢平息下來，金價無可避免會拉回整理，可能破壞金價後市展望」。

然而，在中東情勢惡化前，金價表現已經很強，黃金期貨2019年全年大漲近19%，漲勢是2010那年激漲近30%以來最猛。

Smirnova指出，有三大因素使金價長期走勢有撐：央行降利率、經濟成長減緩，以及政治和地緣政治情勢不穩，特別是貿易戰和伊朗問題。她認為，金價展望取決於全球總體經濟情況，以及世界各地央行的貨幣寬鬆政策。

撇開中東發展不談，Lundin相信「2020對金價來說仍會是豐收年」；展望未來五年，由於利率環境仍可望維持寬鬆—零利率或負利率已成「新常態」—金價仍將看漲。

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