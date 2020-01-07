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傳鴻海取消印度馬哈拉施特拉邦投資案 因與蘋果有歧見

2020-01-07 13:30經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

據《印度報》（The Hindu）報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）產業部長德賽（Subhash Desai）宣布，與鴻海集團的建廠合約已經取消。

《印度報》向鴻海徵詢這項消息，但尚未獲得回應。

路透引述印度斯坦時報《Hindustan Times》報導指出，鴻海取消建廠計畫是因面臨「一些問題」。《印度報》則指出，德賽表示鴻海因與蘋果公司出現內部歧見，決定不繼續進行這項投資案。

德賽表示：「鴻海已經不會履行在本邦的投資承諾，因為該公司正面臨業務相關問題。這項決定可能衝擊電子產品製造業者，但不會直接影響消費者；其他許多智慧手機製造商已進入市場，且表現一樣好。」

鴻海在2015年表示有意在馬哈拉施特拉邦設廠，並與當地政府簽署合作備忘錄，計劃在五年期間投資約50億美元。然而，儘管雙方已進行數次會談，馬哈拉施特拉邦也已提供設廠土地供鴻海選擇，這項投資計畫仍未實現。

鴻海原本有意在普內（Pune）附近設廠，但馬哈拉施特拉邦當局建議鴻海在賴加德縣的科波利（Khopoli）設廠。另外，鴻海原本想在印度最大貨櫃港口（JNPT）設廠，競標經濟特區的土地，最終卻競標失利。

據傳鴻海與蘋果出現歧見，取消在印度馬哈拉施特拉邦的建廠計畫。路透
據傳鴻海與蘋果出現歧見，取消在印度馬哈拉施特拉邦的建廠計畫。路透
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