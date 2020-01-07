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澳洲惡火地獄：「提油救火」的災難毛毛雨？

手機充電用5天 鋰硫電池綠能革命

2020-01-07 11:44台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

克服了「硫」的絕緣性和「鋰」的陽極降解等問題後，鋰硫電池將成為能源問題的新解方。...
克服了「硫」的絕緣性和「鋰」的陽極降解等問題後，鋰硫電池將成為能源問題的新解方。（photo byWikimedia Commons）
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手機充飽1次電能夠使用5天？澳洲研究人員聲稱，他們已經開發出1種鋰硫電池，能讓智慧型手機充飽電後連續使用5天。墨爾本莫納什大學研究團隊說，鋰硫電池比傳統電池高出4倍效能，屬於綠色能源，也是對抗氣候變遷的一大突破。但鋰硫電池的缺點在於壽命短暫，曾實驗將鋰硫電池裝載在飛機和汽車上，以逐步淘汰鋰電池，最終都宣告失敗。

取代鋰電池？

根據《CNN》報導，多數商用電池目前大都採用鋰電池。而鋰硫電池長期以來被認為將來可以取代鋰電池，成為人們廣泛利用的能源。它具有更高能量密度與更強大供電力，且低成本、低污染。但鋰硫電池的缺點在於壽命短暫。曾實驗將鋰硫電池裝載在飛機和汽車上，以逐步淘汰鋰電池，最終都宣告失敗。

法拉第研究所的電池專家表示，廣泛使用鋰硫電池所面臨的主要障礙是「硫」的絕緣性和「鋰」的陽極降解。而澳洲團隊發表在《科學進展》的研究表明，經過他們的重新設計後，硫陰極已能承受更高的應力負荷，而整體性能也不會下降。

該團隊首席研究員邁納克•馬朱德教授在新聞稿中說，他們的工作「將徹底改變澳洲汽車市場，並為所有澳洲人提供更清潔、更可靠的能源市場」。研究團隊成員馬修•希爾表示，「這種方法不僅有利於高效能和電池壽命，而且使用水基工藝，製造起來簡單，成本極低，還可以大大減少對環境有害的廢物。」

能源新解方

根據《大眾機械》報導，科學家正在探索製造鋰硫電池的新方法，足以與現有的鋰電池競爭。馬杜哈•海巴尼在《科學進展》中描述，一種通過構建可容納硫電極快速變化的體積而又不損失能量的框架，來使鋰硫電池更強大的方法。

各種變形和膨脹會影響鋰離子電池，由於化學作用和蓄電能力，其體積會發生巨大變化。隨著鋰硫電池的充電，其內部電極的體積增長快速，以至於電極可能從其外殼中脫落。研究團隊重新配置了硫陰極的設計，使其能夠承受更高的應力負載而不致讓整體性能下降。

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