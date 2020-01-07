新加坡數位銀行執照 已接獲21件申請案

新加坡金融管理局周二聲明表示，已接獲21件數位銀行的申請案，其中七件為申請純網銀執照（digital full bank license），其餘則是申請數位銀行執照執照（digital wholesale bank license）。

新加坡當局將發出最多五張數位銀行執照，包括兩張純網銀執照（可服務散戶與非散戶客戶，僅開放給總部位於新加坡、且由新加坡人控制的企業申請），以及三張數位銀行執照（僅能服務企業客戶，開放給新加坡國內外企業申請）。

開放數位銀行是新加坡20年來最大規模的金融自由化，希望純網銀能夠以較低成本營運，提供與現有的星展集團、華僑銀行等傳統銀行不同的服務。興國當局預計2020年中公布獲選業者，自2021年起階段性展開營運。

第一階段將以部分受限（restricted DFB）形式運作，銀行的初步實繳資本（initial paid-up capital）為1,500萬元，總存款上限為5,000萬元，個人存款上限為7萬5,000元。此外，業者只能接受商業夥伴、員工和相關者等一小部分人的存款，它也只能提供簡單信貸和投資產品，不能提供如結構票據（structured notes）等複雜投資產品，以及參與證券市場的自營交易（Proprietary Trading）。

一旦金管局認為業者的運營情況良好，貸款品質高，將可晉升到第二階段。在第二階段，業者可擺脫限制，提供全方位銀行服務，包括為零售客戶提供存款服務，實繳資本提高至15億元，並同時須符合金管局各項對新加坡本地銀行資金流動性要求。