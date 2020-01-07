中東緊張引發的避險情緒稍緩 華爾街分析師怎麼選股？

美軍空襲引發中東局勢升溫，但避險情緒周一出現消退跡象，華爾街分析師在市場恐慌過後，開始物色可能成為贏家的類股：

●國防

地緣政治不確定性上升，投資人湧入國防股避險；Capital Alpha分析師Byron Callan表示，此次衝突升級的反應可能改善國防股投資人的樂觀情緒，預期相關武器和裝置將廣泛使用。他說，Aerojet Rocketdyne、洛克希德馬丁和雷神等公司相關的業務可能比其他軍工企業更多。

●黃金

黃金和黃金股2019年走勢驚人，受惠於全球的寬鬆貨幣政策，央行買入需求，美中貿易爭端，併購和其他地緣政治動盪因素。金價2019年上漲19%，美伊緊張關係讓2020年漲勢加劇，已漲逾3%

高盛分析師Jeffrey Currie看漲黃金，他認為若中東情勢惡化，金價可能會升至每英兩1,600美元以上。

瑞信分析師Fahad Tariq認為，隨著金價繼續上漲，大型金礦公司將繼續優先考慮自由現金流和股東回報。他預計，即使金價保持較高水平，礦商也不會恢復到以前高成本的收購和擴張趨勢。

●能源

能源分析師並未建議買進中型或小型石油股，多數人還在尋求確認兩國緊張關係是否進一步升級。能源股在12月底的漲勢，可能也在一定程度上限制本周上漲空間。