科技股支撐 美股在中東局勢緊張之際走高

美股周一走高，儘管中東緊張局勢升級，但投資人關注焦點從地緣政治緊張局勢轉向美國經濟的韌性；大型科技公司股價走高，引領美股漲勢。

道瓊工業指數上漲68.5點或0.24%，報28,703.38點；標普500指數上漲11.43點或0.35%，漲至3,246.28點；那斯達克綜合指數上漲50.70點或0.56%，報9,071.47點。

標普500能源股隨油價上漲，美國上周五空襲使伊朗高級將領喪生，令中東地區爆發新衝突的疑慮升高；美股周一開盤時投資人仍緊張不安，但收盤時走強。

Robert W. Baird市場策略師Michael Antonelli表示：「地緣政治緊張情勢將股市拉下高點，但局勢沒有進一步升級，市場最終置之不理。」

中東緊張局勢引發的避險情緒周一逐漸消退，投資人再次聚焦貿易局勢改善和好轉的經濟數據。不過，伊朗對美國空襲的反應，讓市場充滿不確定性。

Federated Investors的投資組合經理Steve Chiavarone說：「市場觀望情緒濃厚，投資人正在觀察美國與伊朗的衝突是否升級，升級到什麼程度、是否會影響全球經濟前景。」

字母公司股價上漲2.7%，Pivotal Research將該公司評級更新為「買進」。

波音公司收漲0.3%，報導稱波音在737 Max停飛後，考慮增加舉債以充實財務。