「完美風暴」推升金價飆漲 油價回穩

油價周一持穩，中東地緣政治緊張升溫推升油價，但投資人意識到供給並未中斷；中東局勢緊張，美股下滑，加上利率按兵不動的前景，形成推升金價的「完美風暴」。鈀金首度升穿美英兩2,000美元大關，投資人預期鈀金需求強勁。

布蘭特原油期貨一度升穿每桶70美元，收漲0.31美元，結算價報每桶68.91美元；西德州原油期貨上漲上漲0.22美元或0.35%，結算價收報每桶63.27美元。

美軍空襲擊斃伊朗高階將領後，伊朗揚言報復；美國國務院警告，沙烏地阿拉伯能源設施周邊遭飛彈襲擊的風險上升。伊拉克國會在一項不具約束力的決議中要求美國和其他外國軍隊撤離伊拉克。美國總統川普表示，若美軍被迫撤出伊拉克，將對伊拉克實施制裁。他也表示，如果伊朗反擊，美國將對伊朗進行報復。

中東局勢急遽升溫，扶助油價走高，但盤中回吐漲幅，因投資人不認為伊朗會以擾亂石油供給的方式進行反擊。

瑞穗銀行期貨業務主管Bob Yawger表示：「市場似乎認為，猛烈攻擊石油基礎設施，並不符合伊朗的利益，因為這些攻擊很可能提振油價，進而導致伊朗出口中斷。」

金價周一漲至近七年高點，因中東地區發生更廣泛衝突的疑慮升高，且投資人尋求避險，令美股下跌。鈀金首次升穿每盎司2,000美元。

黃金現貨上漲1.1%，報每英兩1,568.19美元，盤中觸及2013年4月以來最高每盎司1,579.72美元。美國黃金期貨收漲1.2%，結算價報每英兩1,568.80美元。

美國聯準會（Fed）上周五公布的12月會議紀錄顯示，決策官員一致認為，利率可能會在一段時間內保持不變。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「股市走低，中東局勢尚明朗，市場對美伊局勢的發展感到擔憂，加上Fed的利率決策前景，形成一場推高金價的完美風暴。」