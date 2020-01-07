經濟不景氣 印度富人連這件人生大事也變摳門

倫敦金融時報（FT）報導，此時正值印度的結婚旺季，只見全國各地的名宅豪邸、高檔飯店和宴會廳，到處擠滿人群。當地富人舉辦婚禮時，從豪奢的排場到狂放的氣氛，慶祝方式舉世聞名，但今年孟買絲綢布料市場Mangaldas的氛圍和往年有所不同，原因是印度經濟放緩，成長、就業機會和消費跟著減少。即便是婚禮業，現在也開始感受到經濟不景氣。

婚配網站Matrimony.com委託國際會計師事務所KPMG的調查顯示，2016年印度的婚禮服務業規模估計達3.7兆印度盧比（515億美元）。自那時起婚禮開支預料已不斷增加，推估2019年共有1,200萬場婚禮。

然而，新人和他們的家族、婚禮顧問和設計師都說，他們有心打造盛大的婚禮，經濟卻打亂他們的算盤。印度2019年7到9月那一季的國內生產毛額（GDP）年成長率降至4.5%，為六年來低點。婚禮預算被削減、賓客名單縮減，像曼蒂手繪（Mehndi）、海爾蒂薑黃（Haldi）等獨立儀式，也合併為單天完成。

海德拉巴省的豪華婚禮造型師諾里亞表示，從去年1月起，她的客戶就開始節省婚禮開銷，使她的獲利減少。她說：「每個人都變得更加謹慎，感覺上是『我不知道會發生什麼事』、『不知道怎麼會這樣』，所以他們勒緊褲帶。」

印度富人一向能坦然面對邀請更多賓客的壓力，如今卻也都在尋找控制花費的方式。其中一種方式有點匪夷所思，也就是遠赴義大利或泰國等國結婚。