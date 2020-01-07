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澳洲野火蔓延 衝擊旅遊

2020-01-07 00:21經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

經濟學家表示，澳洲野火不斷蔓延，將嚴重拖累國內經濟，尤其是旅遊及消費者部門飽受衝擊，呼籲坎培拉當局正面迎戰氣候變遷

BetaShares資本公司首席經濟學家貝桑尼（David Bassanese）6日警告，澳洲野火除了帶來慘重的人員傷亡及財損，澳洲人也應為經濟放緩做好準備。貝桑尼認為，從總體經濟而論，澳洲野火可能不利於目前已非常脆弱的消費者信心，並持續嚴重拖累澳洲經濟成長。

澳洲連月來對抗肆虐東岸的野火，專家指出，氣候變遷是連三年乾旱的主因，導致國內未開墾林地非常乾燥，易於起火。澳洲總理莫里森與其保守派政府飽受抨擊，因其在國內外於因應氣候議題方面都做得不夠。

澳洲氣候變遷

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