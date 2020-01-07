彭博：新興亞洲股債 今年贏家

彭博資訊分析師預估，2020年美國資產表現一枝獨秀的時代已過去，亞洲新興市場不管是債券、股票還是匯率的表現都將脫穎而出。「新興市場教父」墨比爾斯等知名投資人也認為，美國與伊朗緊張升高，對亞股的衝擊有限。

彭博分析師指出，今年的市場題材將似曾相識，包括即便美中貿易關係略為改善，美國成長獨強時代依然告終；美國聯準會（Fed）以不對稱的反應機制穩定全球債券殖利率；各國（尤其是歐洲）可能推出財政刺激措施，但別抱持太高的期望。分析師認為，在美股今年漲幅將縮小之際，新興股市將閃耀光芒，雖然美國與伊朗緊張升高帶來風險。但墨比爾斯仍看好亞股，因為亞洲投資人已對這類地緣政治風險習以為常；瑞銀全球財富管理全球投資長海法爾認為，歷史經驗顯示，中東緊張升高對更廣泛市場的衝擊通常很短暫。

美國今年將舉行總統大選、和美國成長獨強的時代結束，將讓美元匯率偏弱，外資流入債市和貿易緊張降溫，將使人民幣匯率穩健，並推升整體新興市場貨幣，印度盧比和韓元預料將引領升值。但要留意的是，自2012年來，在油價大漲時，印度盧比、印尼頓及菲律賓披索表現都偏弱。

今年債市表現可能不像去年那麼令人振奮。美債殖利率只會小幅上揚，新興市場債券殖利率將攀升，尤其是中國大陸、印度和印尼。