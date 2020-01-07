商品展望 金銅看漲 鐵礦砂跌

商品繼去年上漲10%後，今年首周交易就受中東危機事件影響，推升國際油價觸抵每桶70美元與金價大漲。分析師預期，原物料市場今年將呈現多空分歧景象，銅的展望轉佳，鐵礦砂可能走跌，咖啡豆與豬肉等農產品則取決於供需因素的後續發展。 商品繼去年上漲10%後，今年首周交易就受中東危機事件影響，推升國際油價觸抵每桶70美元與金價大漲。 路透 分享 facebook

分析師原先預估西德州中級原油（WTI）今年價格略低於每桶59美元，觀察重點是石油輸出國組織與盟國（OPEC）持續的減產措施，是否足以抵銷美國頁岩油供應增加所造成的全球原油過剩。如今美國與伊朗緊張情勢升溫，行經荷姆茲海峽的油輪風險大增，牽動油市發展。

銅在去年難以維持漲勢，因貿易戰引發製造商減持庫存，但隨著美中達成初步貿易協議，緩解需求疑慮，加上中國煉銅業者可能減產，銅價前景好轉。高盛、摩根士丹利、花旗與渣打都看漲銅價。

黃金去年表現亮麗，受惠於聯準會降息、貿易戰衝擊經濟成長、全球央行增加黃金準備與ETF黃金持倉量增加，今年可望延續漲勢，高盛、花旗與瑞銀都預期金價漲破每英兩1,600美元。此外，鈀金可能繼續受惠於供不應求題材。

阿拉比卡咖啡豆期貨價格在歷經五年來最大漲幅後已回落，後續將觀察主要出口國巴西的產況。異常天候與品質不佳已導致巴西生咖啡豆庫存量將降至逾50年來最低，若出現更多生產問題，供應吃緊將加劇。至於豬肉貿易市場將取決於非洲豬瘟疫情以及中國豬隻數量是否迅速回升。

鐵礦砂價格今年預期下跌，因為隨著巴西與澳洲增產，加上中國經濟成長減緩衝擊鋼鐵需求，澳洲業者預期今年鐵礦砂均價為每噸63美元，低於目前的近90美元，鐵礦砂也是摩根士丹利今年最不青睞的商品。