中東動盪引發地緣政治疑慮 道瓊6日早盤跌200點

美軍上周以無人機狙殺一名伊朗高階軍事將領，導致美伊兩國緊張升高，地緣政治疑慮6日繼續衝擊美國股市，道瓊工業指數開盤下挫204點，跌幅為0.7％，標普500及那斯達克指數分別跌0.6%及0.7％。

美國與伊朗緊張情勢持續升高，雙方維持強硬立場且繼續隔空口頭交火，令市場也擔心衝突升高可能攪亂全球石油供給， 國際油價6日盤中持續飆高，布蘭特油價一度漲破每桶70美元價位，國際金價則漲到七年新高。