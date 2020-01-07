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陸港躍越南最大外資 我居第5大

2020-01-07 00:21聯合報 記者江睿智／台北報導

去年中國大陸和香港業者受到美中貿易戰影響，加速將生產基地移到越南，成為越南第一大...
去年中國大陸和香港業者受到美中貿易戰影響，加速將生產基地移到越南，成為越南第一大外資。 （路透）
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美中貿易紛爭加速供應鏈重整，不只我業者將生產基地移到越南，越南官方統計顯示，去年中國大陸和香港業者受到美中貿易戰影響，加速將生產基地移到越南，成為越南第一大外資，我國則為越南第五大外資。

經濟部指出，根據越南計畫投資部外人投資局統計，去年一至十一月越南吸引外資總額達三一八億美元，較二○一八年同期成長百分之三點一。其中，中國大陸及香港對越投資達一○二點六億美元，占全體外人對越投資三成二，較二○一八年全年大增十六點二個百分點，為去年投資越南第一大國。

根據越南官方統計，我去年前十一月對越投資十五點三億美元，占比百分之四點八，亦較二○一八年增加一點八個百分點，為越南第五大外資國。而南韓、新加坡、日本則分居越南去年第二、三、四大外資國。

若以歷年累計（一九八八年至二○一九年十一月）來看，越南前三大外資依序為南韓、日本及新加坡；中國大陸及香港則排名第四，台灣為第五，我占越南累計吸引外資百分之八點九，比重仍不低。

另根據我國經濟部統計則指出，去年一至十一月我國核准對越南投資金額達八點五億美元。

值得注意的是，過去我投資越南以傳產為主，但美中貿易戰下，去年我投資越南則以科技業為大宗，顯示除部分科技業除了回台投資外，越南也成為我科技業轉移生產基地的主要選擇。

隨著各國亦紛紛將生產線移到越南，已引起美國高度關注「洗產地」問題，越南更有可能成為美國下一個關稅目標；越南政府亦對「越南製造」採取更嚴格標準，明訂在越南的組裝、使用越南組件的比例，違者將受罰。

越南外資香港貿易戰

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