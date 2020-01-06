白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

財富專家建議若想致富，須改變生活習慣。美聯社。 分享 facebook 若想在2020年累積更多財富，可能必須改變生活方式，以達成目標，因為錢不會平白無故出現。

以下五種生活型態的改變，幫助白手起家的百萬富翁有了今天的身價。

●要有兩種或更多的收入來源

這些最富有的人一心一意想賺錢，通常不會滿足於只有一種收入來源。作家柯利（Thomas C. Corley）研究白手起家的富豪多年，在其著作「改變你的習慣、改變你的人生」（Change Your Habit, Change Your Life） 說，「富人不會只仰賴一種收入來源，高達65%的富人在賺進第一桶金前，都有至少三種收入來源」，例如房地產租賃、副業，或是一份兼職工作。

一旦有了兩種收入來源，試試知名脫口秀主持人傑雷諾（Jay Leno）的策略，把較大筆的收入存起來，用另一份較小筆的收入來過活，不僅能j騰出更多可用來儲蓄與投資的現金，也有助於避免「賺得多也花得多」的生活。

●存錢來投資

白手起家的百萬富豪卡爾登（Grant Cardone）說，「投資是使你變得超級有錢的途徑」，「存錢的唯一理由，就是有朝一日能拿來投資」。

事實上，個人理財專家賽提（Ramit Sethi）說，儲蓄與投資多少錢通常比薪水的多寡來得重要。塞提在其著作「讓我教你如何致富」（I'll Teach You to Be Rich ）中說：「百萬富豪通常會把年度家庭所得的兩成拿來投資。他們的財富不是以每年賺多少錢衡量，而是長期以來如何儲蓄與投資。」

●理財自動化

一旦打定主意投資，最簡易的持之以恆做法，就是將流程自動化。設定好自動轉帳，每個月薪水一進帳就直接轉入儲蓄或投資帳戶。

假設今年的目標是存下2,000美元的應急金，先想好在這一年來每份薪資入帳時要存 多少錢才能達成目標，然後將該筆金額設定自動轉帳。若有更遠大的財務目標，自動化也會有助益。千禧世代賽巴提爾存下一半以上的所得，最終成為百萬富翁。賽巴提爾向CNBC表示：「當我開始儲蓄及投資時，作法有些老派，盡可能將錢投入線上儲蓄帳戶，過程靠手動。現在我最推薦的作法盡可能將儲蓄自動化。」

●與成功人士建立關係

社交圈很重要，白手起家的百萬富翁兼作家希伯德說，這甚至會影響你的淨值，「在多數情況下，你的淨值會反映你最親近友人的水準...我們愈來愈像所往來的對象，這也說明了為何人生勝利組總是互相吸引」。

作家柯利也認同這點，「富有的成功人士只與非常特定的對象往來。他們的目標是與有成功心態的人士發展關係」。柯利建議，若身邊沒有企圖心旺盛的朋友，不妨參加有共同事業目標及相同興趣的團體。

●設定遠大目標

如果你設立非常高的目標，並勇於接受挑戰，代表你走在正確的道路上。希伯德說，發大財及實現夢想的人士都擁有遠大的目標。

塞提說，在設定財務目標及改變生活方面，切勿拖拖拉拉，如果想要累積財富，就從今天開始，「致富最重要的因素就是開始行動，無關聰明與否」。