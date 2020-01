白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

財富專家建議若想致富,須改變生活習慣。美聯社。 分享 facebook 若想在2020年累積更多財富,可能必須改變生活方式,以達成目標,因為錢不會平白無故出現。

以下五種生活型態的改變,幫助白手起家的百萬富翁有了今天的身價。

●要有兩種或更多的收入來源

這些最富有的人一心一意想賺錢,通常不會滿足於只有一種收入來源。作家柯利(Thomas C. Corley)研究白手起家的富豪多年,在其著作「改變你的習慣、改變你的人生」(Change Your Habit, Change Your Life) 說,「富人不會只仰賴一種收入來源,高達65%的富人在賺進第一桶金前,都有至少三種收入來源」,例如房地產租賃、副業,或是一份兼職工作。

一旦有了兩種收入來源,試試知名脫口秀主持人傑雷諾(Jay Leno)的策略,把較大筆的收入存起來,用另一份較小筆的收入來過活,不僅能j騰出更多可用來儲蓄與投資的現金,也有助於避免「賺得多也花得多」的生活。

●存錢來投資

白手起家的百萬富豪卡爾登(Grant Cardone)說,「投資是使你變得超級有錢的途徑」,「存錢的唯一理由,就是有朝一日能拿來投資」。

事實上,個人理財專家賽提(Ramit Sethi)說,儲蓄與投資多少錢通常比薪水的多寡來得重要。塞提在其著作「讓我教你如何致富」(I'll Teach You to Be Rich )中說:「百萬富豪通常會把年度家庭所得的兩成拿來投資。他們的財富不是以每年賺多少錢衡量,而是長期以來如何儲蓄與投資。」

●理財自動化

一旦打定主意投資,最簡易的持之以恆做法,就是將流程自動化。設定好自動轉帳,每個月薪水一進帳就直接轉入儲蓄或投資帳戶。

假設今年的目標是存下2,000美元的應急金,先想好在這一年來每份薪資入帳時要存 多少錢才能達成目標,然後將該筆金額設定自動轉帳。若有更遠大的財務目標,自動化也會有助益。千禧世代賽巴提爾存下一半以上的所得,最終成為百萬富翁。賽巴提爾向CNBC表示:「當我開始儲蓄及投資時,作法有些老派,盡可能將錢投入線上儲蓄帳戶,過程靠手動。現在我最推薦的作法盡可能將儲蓄自動化。」

●與成功人士建立關係

社交圈很重要,白手起家的百萬富翁兼作家希伯德說,這甚至會影響你的淨值,「在多數情況下,你的淨值會反映你最親近友人的水準...我們愈來愈像所往來的對象,這也說明了為何人生勝利組總是互相吸引」。

作家柯利也認同這點,「富有的成功人士只與非常特定的對象往來。他們的目標是與有成功心態的人士發展關係」。柯利建議,若身邊沒有企圖心旺盛的朋友,不妨參加有共同事業目標及相同興趣的團體。

●設定遠大目標

如果你設立非常高的目標,並勇於接受挑戰,代表你走在正確的道路上。希伯德說,發大財及實現夢想的人士都擁有遠大的目標。

塞提說,在設定財務目標及改變生活方面,切勿拖拖拉拉,如果想要累積財富,就從今天開始,「致富最重要的因素就是開始行動,無關聰明與否」。