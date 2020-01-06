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這兩國合組「可可界OPEC」干預價格 巧克力恐面臨漲價

2020-01-06 17:01經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

為協助農民，象牙海岸和迦納兩大可可豆生產國已組成可可業版的OPEC，聯手控制可可...
為協助農民，象牙海岸和迦納兩大可可豆生產國已組成可可業版的OPEC，聯手控制可可豆的價格。 路透
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西非國家象牙海岸和迦納已組成可可界的OPEC（石油輸出國組織），聯手控制可可豆的價格。這兩國的可可合計產量占全球逾60%。

華爾街日報（WSJ）報導，就像OPEC從1960年代起控制原油產量並影響全球油價，迦納和象牙海岸的聯合政策預期將帶動巧克力棒、冰淇淋與蛋糕漲價。兩國已決定針對可可的買家額外徵收每公噸400美元，目前可可價格約在每噸2,500美元左右，依此價位計算相當於將漲價16%。此舉目的是要幫助可可農民。

「可可界OPEC」（COPEC）已在規模1,073億美元的全球巧克力市場中引發混亂與不安。新的額外加價措施預定在10月生效，這也是過去50年來，可可市場第二度嘗試創造一個卡特爾組織（cartel，意即聯合壟斷）。

可可貿易商和經紀商表示，這項計畫是全球可可市場數十年來最大的改革，從可可豆農民到買條巧克力棒的消費者，都將受到影響。

至少已有一家大型可可加工業者計劃為此調高產品價格。貿易商則期盼其他加工業者能另覓可可豆替代來源。數個較小的可可生產國也考慮跟進大國，額外加價。迦納與象牙海岸的官員則必須說服當地農民，規範產量的用意是要讓他們提高所得，幫助生存。

倫敦經紀商Marex Spectron農業貿易部門共同主管帕克曼（Jonathan Parkman）表示：「我們是在討論是全球三分之二的可可。這個世界離不開可可。」他預期巧克力價格最終會調漲，「誰將為此埋單？最終，將是消費者」。

根據國際可可組織估計，在截至9月30日的一年，可可加工業者研磨約480萬噸可可豆。這些可可流向Kisses巧克力製造商擘賀喜公司（Hershey）、M&Ms與士力架（Snickers）巧克力棒製造商瑪氏公司（Mars），以及吉百利牛奶巧克力棒與Oreo餅乾製造商億滋國際（Mondelez International）。

一些巧克力公司已開始以加價價格收購巧克力豆。使用大量可可豆的企業，多數會早在幾個月或一年多前便敲定合約，以確保收購價。

可可巧克力OPEC

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