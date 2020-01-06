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全美速食連鎖店 星巴克排「最賺錢」第二名

2020-01-06 20:14世界日報 編譯樊蕙╱綜合報導

美國人愛吃速食舉世皆知，因為很方便，也有越來越多業者推出更健康的餐點供選擇；美食雜誌「QSR Magazine」報導，2018年全美前五大速食連鎖店，包括直營與加盟店的「全系統銷售」(systemwide sales)都在100億美元以上，其中炸雞店「福來雞」(Chick-fil-A)是唯一一家分店數量不多卻銷售可觀的速食連鎖店。

該報導列出的全美最賺錢速食連鎖店的前五名，第一名就是「麥當勞」(McDonald`s)，2018年在全美銷售額達到385億美元；全國總共有1萬3914家店，平均每家銷售額達到270萬美元。

第二名是「星巴克」咖啡店(Starbucks)，2018年在全美銷售額達到197億美元；全國總共有1萬4825家店，平均每家銷售額達到130萬美元。

第三名是潛艇堡速食連鎖餐廳「賽百味」(Subway) ，2018年在全美銷售額達到108億美元；全國總共有2萬4798家店，平均每家銷售額達到42萬美元。

第四名是墨西哥快餐店「塔克鐘」(Taco Bell) ，2018年在全美銷售額達到103億美元；全國總共有6588家店，平均每家銷售額達到160萬美元。

第五名是「福來雞」 ，2018年在全美銷售額達到100億美元。逐漸崛起的福來雞，過去12年來在全國店數增加一倍，透過特許經銷的方式，在全國各地開了2400家店，分店數量在快餐業者之中只排在第19名；但該品牌卻取得了100億美元的全系統銷售額，名列第五。

福來雞平均每家店的銷售額高達416萬7000美元，最接近的競爭對手是炸雞店「Raising Cane`s」，每家店平均進帳296萬3000美元，但該品牌只有400家店；超過1000家店的競爭者中，麥當勞的成績最接近，每家店平均銷售額達276萬9000美元。

速食麥當勞品牌

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