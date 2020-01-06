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美報復數位稅不成比例 法國稱歐盟可能還以「反報復」

2020-01-06 09:34經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

法國警告美國，針對法國向Google、Amazon等科技巨擘開徵數位稅，如果美國執意以加徵「極為不成比例」的貿易關稅回應，可能會面臨歐盟的反報復。

法國去年7月對數位服務大型科技公司開徵3%的數位服務稅，美國貿易代表署（USTR）稍後在去年12月提議，對法國的乳酪、手提包、化妝品及瓷器等價值24億美元的輸美產品，加徵最高100%的關稅。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）上周五（3日）致函美國貿易代表賴海哲，信中強調美國若決定用這樣貿易制裁對付法國的數位服務稅，「在彼此本應團結站在一起之時，對跨大西洋的夥伴關係造成深刻且長久的影響。」

勒梅爾在信中告訴賴海哲，法國已經與歐盟執委會及其他歐盟會員國討論此議題，大家都一如以往地，審慎思考符合比例原則的、堅定的各種可能方法，來護衛我們的貿易權利。

金融時報指出，市場分析師認為，一旦美國真的加稅，歐盟的反報復預料也會類似。勒梅爾預定明天（7日）與歐盟貿易專員Phil Hogan會面，將討論可有的選項。

同一天在美國，美國貿易代表署排定公聽會，討論因應法國開徵數位服務稅加徵報復關稅的提議。

歐洲國家還在討論數位稅開徵問題之初，2018年12月一位抗議人士扮成臉書執行長祖...
歐洲國家還在討論數位稅開徵問題之初，2018年12月一位抗議人士扮成臉書執行長祖克伯的模樣，在歐盟總部前示威，支持對科技巨擘課稅。 路透
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