彭博：不論誰勝選 台灣股匯債今年都看好的六大理由

彭博資訊報導，距離台灣大選日不到一星期，無論結果是誰勝選，投資人對台灣的信心從來很少這麼看好，展望今年，股、匯、債市都將受益。

彭博指出，台灣金融市場不斷攻下新的里程碑：台幣匯價也在投票日進入倒數之際衝破30元大關，創2018年6月以來最強。政府公債殖利率維持逼近歷史低點。股票市場更在去年創下十年最佳表現年度之後，繼續朝歷史高點邁進。

彭博分析台灣今年股匯債三多可期的理由包括：

1. 台商與外資回流

去年美中貿易戰效應加上政府鼓勵，促使台商大量重回故鄉投資；另外，根據金管會資料，外資去年1到11月累計已淨匯入120億美元。資金行情激起的亮麗表現可望延續到今年。

巴克萊駐新加坡經濟學者謝涵涵說：「本國與外國投資人注入的資金可望推升台灣股匯債三市，」她表示，今年外資資金偏向匯入應無疑問，此外，台商回流也有機會看到更明顯進展，其中上看三成資金可望進入台灣金融市場。

2. 產業技術優勢加持

全球半導體產業觸底的跡象顯現，與5G科技相關的設備開始布建。謝涵涵指出，科技業的景氣循環在今年將有一波復甦，而台灣在5G進程上領先，台股將是國際資金優先布局的選擇。Gavekal Research分析師徐天佑也說，台股加權指數和科技業出口息息相關：「不管選舉結果如何，我都看好台股表現。」

3. 現金殖利率最高

目前台股平均現金殖利率3.8%，是全球報酬最高的市場之一。本益比方面，台股在去年底的本益比已創下2012年以來最高，但投資人對此似乎並不擔心。據彭博彙整的數據，外資在去年淨買超台股共約94億美元，為三年來最多。

4. 企業獲利穩健

企業獲利可望穩健成長是另一個樂觀看待台股的理由。彭博數據顯示，市場估算台灣企業獲利在去年衰退約13%後，今年可望反彈年增20%，創下2014年以來的最高獲利成長。

5. 經濟成長高於區域同儕

台灣政府預估今年的經濟成長率上看2.5%，表現比同區域其他類似國家強勁。

6. 壽險業資金外流放緩

擁有廣大資金的台灣壽險業，預計也會是今年助益台灣市場的另一股動能。隨著金管會對壽險監管愈趨嚴格，台灣保發中心的資料顯示壽險資金外流正在放緩，去年1至10月海外投資僅新增約台幣1.2兆元台幣。