金價漲至2013年以來最高 因美伊關係緊張

相關新聞
今天開盤前 五件國際事不可不知2020-01-06 06:48
特斯拉擴產 赴德設廠2020-01-05 23:48
巴菲特新策略 重押太陽能2020-01-05 23:48
巴菲特預測小摩大漲…卻沒加碼2020-01-05 23:47
三星新旗艦機 下月亮相2020-01-05 23:47
星國拚亞洲LNG貿易重鎮2020-01-05 23:46
美基建環評 不再考慮暖化2020-01-05 23:46
股市讚聲一片…暗藏八隱憂2020-01-05 23:46
全球2019年汽車銷量將萎縮4％ 為金融海嘯以來最慘2020-01-05 23:40
國際油價 上看80美元2020-01-05 23:29
國際財經市場本周展望(2020/1/6~1/10)2020-01-05 14:45
旅外澳洲屋主賣屋 面臨重稅2020-01-05 14:11
抗兒童肥胖 英穀物包裝去卡通2020-01-05 13:13
貿易戰效應 峇里島陸客去年銳減35%2020-01-05 13:11
2019越南吸引外資380億美元 南韓居首2020-01-05 11:56
網紅疲乏症 衝擊廣告效益2020-01-04 23:55
IG上秀 顛覆消費者文化2020-01-04 23:55
美伊緊張升溫 美股重挫2020-01-04 23:51
伊爾艾朗專欄／中東衝突 市場別反應過度2020-01-04 23:17
美商部 限縮AI新興技術出口2020-01-04 23:17
比爾蓋茲 挺富人加稅2020-01-04 23:17
Fed：美經濟衰退風險下降2020-01-04 23:17
美去年新車銷售 小跌1.3%2020-01-04 23:17
台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝2019-12-10 14:16
金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦2019-12-09 08:48
聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷2019-12-08 08:25
史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點2018-08-27 01:38
彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？2018-05-07 00:31
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了2018-01-29 00:10
伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦2018-01-20 00:14
澳洲修改資本利得稅 旅外澳洲屋主面臨巨額稅款2020-01-05 09:23
熱門文章
伊朗善打不對稱戰爭 報復美國3種可能2020-01-05 15:31
美軍第82空降師開赴中東 快速部署規模罕見2020-01-05 16:14
影／糗！女子尖叫救命 報警才知…是鸚鵡2020-01-05 16:58
廢妃詩妮娜死獄中？泰王室不回應2020-01-05 14:52
經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光2020-01-05 21:59
伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍2020-01-05 23:24
柬埔寨旅館倒塌 10死30人遭活埋2020-01-05 14:53
美國各地反戰示威 譴責川普政府擊殺蘇雷曼尼2020-01-05 09:09
戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」2020-01-05 22:43
不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議2020-01-06 02:52
遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽2020-01-05 22:43
川普下令擊殺蘇雷曼尼 做了以往總統不敢做的事2020-01-05 16:04
美伊角力激化 中國「一帶一路」成池魚？2020-01-05 15:48
川普說鎖定伊朗52處目標防報復 數字出自40年前恩怨！2020-01-05 11:28
發大財！ 女子聽媽媽的話買彩券 中3000萬大獎2020-01-05 13:40
澳洲修改資本利得稅 旅外澳洲屋主面臨巨額稅款2020-01-05 09:23
伊朗官員齊聲轟川普 沒膽、戰爭罪犯和恐怖分子2020-01-05 18:12
Fed前主席：低利率不是問題 這兩支箭的效果等同降息3％2020-01-05 17:11
海水入侵 曼谷自來水出現鹹味2020-01-05 22:14
伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點2020-01-05 22:47
美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機2020-01-05 20:59
稱蘇雷曼尼曾助911恐攻 美副總統說法遭媒體挑戰2020-01-05 15:12
獵鹿悲劇！父與9歲女兒被誤認為鹿 遭射殺身亡2020-01-05 12:48
蘇雷曼尼遺體運回伊朗 川普警告德黑蘭勿妄動2020-01-05 17:27
今天開盤前 五件國際事不可不知2020-01-06 06:48
伊朗總統慰蘇雷曼尼女兒：每個伊朗人都會為你父親報仇2020-01-05 15:34
5死60傷！華人巴士賓州高速公路翻車 中領館發聲明2020-01-05 23:29
關西機場私人飛機行李安檢薄弱 高恩可能趁機出逃2020-01-05 21:28
骨折失憶 碎玻璃插背 華裔女大學生長巴車禍驚魂2020-01-06 05:48
柬埔寨施工飯店倒塌第3天 激增至36死23傷2020-01-05 19:30
美基地遭攻擊 川普：已鎖定伊朗52據點2020-01-05 13:40
巴隆報明牌 2020十大投資領域吸睛2020-01-05 23:44
蘇雷曼尼副手接掌聖城部隊 可能主導「復仇者行動」2020-01-05 15:28
伊拉克人遊行悼民兵領袖 近美使館區遭火箭攻擊2020-01-05 10:56
利比亞首都軍校遭空襲 造成至少28人喪生2020-01-05 10:15
轎車天窗恐飛離車身 賓士緊急召回75萬輛車2020-01-05 12:51
中東戰雲密布 美年輕人憂心被徵召2020-01-05 15:57
影／澳洲野火連三月！喜鵲學會鳴警笛2020-01-05 17:38
巴格達美軍基地遭火箭攻擊 美平民開始撤離伊拉克2020-01-05 15:44
澳洲野火讓紐西蘭天空變橘 居民：像世界末日2020-01-05 21:03
留言