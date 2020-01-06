金價漲至2013年以來最高 因美伊關係緊張

中東緊張局勢加劇引發地緣政治不確定性和對避險資產的需求，金價今（6）日升至六年多來的最高價位。美股期指繼續下挫，國際油價逼近每桶70美元大關。

現貨金價一度上漲2.3%，至每英兩1,588.13美元，創2013年4月以來的最高水準。2019年金價漲了18％。

倫敦布蘭特原油一度漲近2%至69.95美元，日圓兌美元升值0.2%至107.84。

標普500指數期指跌0.6%，標普500指數上周五跌0.7%。