台灣ADR上周五除中華電外全倒 台積電大跌3.3%

台積電ADR上周五（3日）大跌，高於台北交易股價溢價減為2.8%。

台積電ADR跌3.3%，收在58.06美元。費城半導體指數跌1.8%。

美股上周五（3日）重挫，寫下四周來最大單日跌幅，主因美軍發動空襲，擊斃伊朗高階將領，令中東緊張局勢急遽升溫。

道瓊工業指數上周五挫跌233點或0.8%，收在28,634點，周線翻黑但跌不到0.1%；標普500指數周五收跌0.7%，報3,234點，一周來跌0.2%，結束五連紅；那斯達克綜合指數3日跌0.8%，周線上揚0.2%。

台灣加權股價指數上周五小漲9.95點收12,110.43點。台積電漲1.2%，收339.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 81.14 -2.70 81.80 -0.81

中華電 CHT 110.64 +0.08 110.50 0.13

台積電 TSM 348.94 -3.30 339.50 2.78

聯電 UMC 15.99 -1.85 16.30 -1.92

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價