親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美擊殺伊朗將領
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蘇花改+雪隧…春節雙塞 北花恐開8小時

今天開盤前 五件國際事不可不知

2020-01-06 06:48經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美伊關係因美軍發動空襲擊斃伊朗高階將領而緊繃，美股重挫，油價走高，日圓在內避險資產上漲。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和大陸要聞：

●美股重挫

美股上周五（3日）重挫，寫下四周來最大單日跌幅，主因美軍發動空襲，擊斃伊朗高階將領，令中東緊張局勢急遽升溫，且美國製造業數據疲軟；分析師認為，地緣政治風險仍將使本周股市承壓、油價走高，避險需求可望推升黃金、美債。

道瓊工業指數上周五挫跌233點或0.81%，收在28,634點，周線翻黑但跌不到0.1%；標普500指數周五收跌0.7%，報3,234點，一周來跌0.2%，結束五連紅；那斯達克綜合指數3日跌0.8%，周線上揚0.2%。

倫敦布蘭特原油周五大漲3.5%，至每桶68.6美元，為沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco設施去年9月遇襲以來最高，紐約西德州原油漲3.1%，收每桶63.05美元。紐約黃金期貨大漲1.59%，攀抵四個月高點，至每英兩1,552.4美元。

此外，3日出爐的美國12月ISM製造業指數不如預期，從11月的48.1降至47.2，是2009年6月來最低，且已連續五個月處於萎縮，也凸顯經濟成長面臨的風險。

分析師認為，伊朗發動強烈報復的前景，將在未來幾天甚至數周令投資人坐立難安；Federated Investors投資組合經理人夏瓦隆說：「伊朗的回應會帶來股市的避險行動及油價的上行壓力，但我們並不清楚伊朗反擊的時機和力道。」

●伊朗反制第一步

伊朗政府表示，將進一步縮減對於2015年核子協議的承諾，鈾濃縮作業將不再受到核子協議限制，但德黑蘭當局仍會持續跟國際原子能總署（IAEA）合作。伊朗國營電視台報導，伊朗將不再遵守核協議中對於核子作業的任何限制，包括針對伊朗的濃縮鈾離心機數量、濃縮鈾產量、濃縮鈾純度、核子研究及研發等限制。

川普就此事表示，狙殺伊朗高階將領是為阻止戰爭發生，不是為了發動戰爭，也說「準備好採取任何必要行動」，警告伊朗勿報復。

●中國代表團可能1月13日赴華盛頓簽第一階段貿易協議

《南華早報》報導，中國代表團初步計劃1月13日前往華盛頓特區簽署美中第一階段貿易協議。報導引述知情人士說，中方代表將於1月16日回國。《南華早報》說，國務院副總理劉鶴率領的代表團原本打算本月較早成行，但在美國總統川普意外發推文稱雙方將於1月15日在白宮簽署協議後不得不改變計畫。

●武漢衛健委：不明原因肺炎已排除非典和中東呼吸症候群（MERS）

武漢市衛生健康委員會昨天通報，初步調查表明，當地不明原因的病毒性肺炎已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）等呼吸道病原。

衛健委：截至目前，初步調查表明，未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

香港公立醫院增加隔離收容最近去過武漢的七名流感患者，上月底以來香港通報病例已增為15例 。

世界衛生組織正密切關注事態發展，並與中國國家有關部門保持密切聯繫。

●廣明判賠惠普132億元

彭博資訊報導，廣明光電判賠惠普（HP）損害的金額周五（3日）被美國聯邦地區法院一位法官提高為三倍，現在需要支付的金額高達4.39億美元（約新台幣132億元）。

台灣廣明光電與美國子公司在2013年被惠普控告限制光碟機價格，涉嫌違反反托辣斯法。去年美國休士頓聯邦法院陪審團認定廣明光電意圖非法限制光碟機價格，對惠普造成損害，須賠償惠普（HP）1.76億美元。

美國聯邦地區法院法官希特納（David Hittner）3日表示，廣明光電沒有提示任何理由，讓他可以駁回陪審團幾個月前的這個判決，根據反托辣斯法的授權，他裁定將惠普應得到的損害賠償金增為三倍，即5.28億美元。在扣除此案其他被告已經與惠普達成和解支付的8,900萬美元賠償金，廣明光電需負擔的金額為4.39億美元。

遭美軍無人機攻擊身亡的蘇雷曼尼將軍等人棺木周日在馬什哈德送往安葬途中有上萬人送葬...
遭美軍無人機攻擊身亡的蘇雷曼尼將軍等人棺木周日在馬什哈德送往安葬途中有上萬人送葬。美聯社
分享

伊朗禽流感中東

延伸閱讀

伊朗政府宣布：鈾濃縮作業不再受核協議限制

美伊局勢緊張 歐盟邀伊朗外長會談盼降溫

不准伊朗報復 川普：鎖定52駐點

國際油價 上看80美元

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

特斯拉擴產 赴德設廠

2020-01-05 23:48

巴菲特新策略 重押太陽能

2020-01-05 23:48

巴菲特預測小摩大漲…卻沒加碼

2020-01-05 23:47

三星新旗艦機 下月亮相

2020-01-05 23:47

星國拚亞洲LNG貿易重鎮

2020-01-05 23:46

美基建環評 不再考慮暖化

2020-01-05 23:46

股市讚聲一片…暗藏八隱憂

2020-01-05 23:46

全球2019年汽車銷量將萎縮4％ 為金融海嘯以來最慘

2020-01-05 23:40

國際油價 上看80美元

2020-01-05 23:29

國際財經市場本周展望(2020/1/6~1/10)

2020-01-05 14:45

旅外澳洲屋主賣屋 面臨重稅

2020-01-05 14:11

抗兒童肥胖 英穀物包裝去卡通

2020-01-05 13:13

貿易戰效應 峇里島陸客去年銳減35%

2020-01-05 13:11

2019越南吸引外資380億美元 南韓居首

2020-01-05 11:56

網紅疲乏症 衝擊廣告效益

2020-01-04 23:55

IG上秀 顛覆消費者文化

2020-01-04 23:55

美伊緊張升溫 美股重挫

2020-01-04 23:51

伊爾艾朗專欄／中東衝突 市場別反應過度

2020-01-04 23:17

美商部 限縮AI新興技術出口

2020-01-04 23:17

比爾蓋茲 挺富人加稅

2020-01-04 23:17

Fed：美經濟衰退風險下降

2020-01-04 23:17

美去年新車銷售 小跌1.3%

2020-01-04 23:17

台灣科技股2020年成長動能一切俱備 台積電帶頭衝

2019-12-10 14:16

金融時報：北京下令公家機關 三年內換掉外國電腦

2019-12-09 08:48

聯合航空又現蠍子！女子在機上遭蠍子螫傷

2019-12-08 08:25

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

澳洲修改資本利得稅 旅外澳洲屋主面臨巨額稅款

2020-01-05 09:23
看更多

熱門文章

川普警告：伊朗不准報復 否則鎖定52處目標猛攻！

2020-01-05 08:09

伊朗善打不對稱戰爭 報復美國3種可能

2020-01-05 15:31

美軍第82空降師開赴中東 快速部署規模罕見

2020-01-05 16:14

廢妃詩妮娜死獄中？泰王室不回應

2020-01-05 14:52

影／糗！女子尖叫救命 報警才知…是鸚鵡

2020-01-05 16:58

柬埔寨旅館倒塌 10死30人遭活埋

2020-01-05 14:53

伊拉克國會通過決議 不再允許美國駐軍

2020-01-05 23:24

美國各地反戰示威 譴責川普政府擊殺蘇雷曼尼

2020-01-05 09:09

戰火在嘴巴點燃！ 伊朗點名「美35據點」 川普回嗆「瞄準52目標」

2020-01-05 22:43

美伊角力激化 中國「一帶一路」成池魚？

2020-01-05 15:48

川普下令擊殺蘇雷曼尼 做了以往總統不敢做的事

2020-01-05 16:04

川普說鎖定伊朗52處目標防報復 數字出自40年前恩怨！

2020-01-05 11:28

遭川普揚言攻擊 伊朗軍方反譏華府沒那個膽

2020-01-05 22:43

台捷關係升溫 中國恐取消向捷克購機計畫

2020-01-05 08:02

發大財！ 女子聽媽媽的話買彩券 中3000萬大獎

2020-01-05 13:40

澳洲修改資本利得稅 旅外澳洲屋主面臨巨額稅款

2020-01-05 09:23

經歷5代日皇 世界最長壽人瑞現況曝光

2020-01-05 21:59

伊朗官員齊聲轟川普 沒膽、戰爭罪犯和恐怖分子

2020-01-05 18:12

不滿川普暗殺行動 全球爆反戰示威 美70城同步抗議

2020-01-06 02:52

美狙殺伊朗將領牽動中東局勢 各國聯繫因應危機

2020-01-05 20:59

Fed前主席：低利率不是問題 這兩支箭的效果等同降息3％

2020-01-05 17:11

稱蘇雷曼尼曾助911恐攻 美副總統說法遭媒體挑戰

2020-01-05 15:12

伊朗最高領袖哈米尼親信 放話攻擊美國軍事據點

2020-01-05 22:47

獵鹿悲劇！父與9歲女兒被誤認為鹿 遭射殺身亡

2020-01-05 12:48

蘇雷曼尼遺體運回伊朗 川普警告德黑蘭勿妄動

2020-01-05 17:27

海水入侵 曼谷自來水出現鹹味

2020-01-05 22:14

伊朗總統慰蘇雷曼尼女兒：每個伊朗人都會為你父親報仇

2020-01-05 15:34

美基地遭攻擊 川普：已鎖定伊朗52據點

2020-01-05 13:40

柬埔寨施工飯店倒塌第3天 激增至36死23傷

2020-01-05 19:30

關西機場私人飛機行李安檢薄弱 高恩可能趁機出逃

2020-01-05 21:28

利比亞首都軍校遭空襲 造成至少28人喪生

2020-01-05 10:15

伊拉克人遊行悼民兵領袖 近美使館區遭火箭攻擊

2020-01-05 10:56

蘇雷曼尼副手接掌聖城部隊 可能主導「復仇者行動」

2020-01-05 15:28

中東戰雲密布 美年輕人憂心被徵召

2020-01-05 15:57

5死60傷！華人巴士賓州高速公路翻車 中領館發聲明

2020-01-05 23:29

轎車天窗恐飛離車身 賓士緊急召回75萬輛車

2020-01-05 12:51

影／澳洲野火連三月！喜鵲學會鳴警笛

2020-01-05 17:38

巴格達美軍基地遭火箭攻擊 美平民開始撤離伊拉克

2020-01-05 15:44

美國有我也要有 日本欲將航空自衛隊冠上「宇宙」

2020-01-05 19:01

澳洲野火讓紐西蘭天空變橘 居民：像世界末日

2020-01-05 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top