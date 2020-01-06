今天開盤前 五件國際事不可不知

美伊關係因美軍發動空襲擊斃伊朗高階將領而緊繃，美股重挫，油價走高，日圓在內避險資產上漲。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和大陸要聞：

●美股重挫

美股上周五（3日）重挫，寫下四周來最大單日跌幅，主因美軍發動空襲，擊斃伊朗高階將領，令中東緊張局勢急遽升溫，且美國製造業數據疲軟；分析師認為，地緣政治風險仍將使本周股市承壓、油價走高，避險需求可望推升黃金、美債。

道瓊工業指數上周五挫跌233點或0.81%，收在28,634點，周線翻黑但跌不到0.1%；標普500指數周五收跌0.7%，報3,234點，一周來跌0.2%，結束五連紅；那斯達克綜合指數3日跌0.8%，周線上揚0.2%。

倫敦布蘭特原油周五大漲3.5%，至每桶68.6美元，為沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco設施去年9月遇襲以來最高，紐約西德州原油漲3.1%，收每桶63.05美元。紐約黃金期貨大漲1.59%，攀抵四個月高點，至每英兩1,552.4美元。

此外，3日出爐的美國12月ISM製造業指數不如預期，從11月的48.1降至47.2，是2009年6月來最低，且已連續五個月處於萎縮，也凸顯經濟成長面臨的風險。

分析師認為，伊朗發動強烈報復的前景，將在未來幾天甚至數周令投資人坐立難安；Federated Investors投資組合經理人夏瓦隆說：「伊朗的回應會帶來股市的避險行動及油價的上行壓力，但我們並不清楚伊朗反擊的時機和力道。」

●伊朗反制第一步

伊朗政府表示，將進一步縮減對於2015年核子協議的承諾，鈾濃縮作業將不再受到核子協議限制，但德黑蘭當局仍會持續跟國際原子能總署（IAEA）合作。伊朗國營電視台報導，伊朗將不再遵守核協議中對於核子作業的任何限制，包括針對伊朗的濃縮鈾離心機數量、濃縮鈾產量、濃縮鈾純度、核子研究及研發等限制。

川普就此事表示，狙殺伊朗高階將領是為阻止戰爭發生，不是為了發動戰爭，也說「準備好採取任何必要行動」，警告伊朗勿報復。

●中國代表團可能1月13日赴華盛頓簽第一階段貿易協議

《南華早報》報導，中國代表團初步計劃1月13日前往華盛頓特區簽署美中第一階段貿易協議。報導引述知情人士說，中方代表將於1月16日回國。《南華早報》說，國務院副總理劉鶴率領的代表團原本打算本月較早成行，但在美國總統川普意外發推文稱雙方將於1月15日在白宮簽署協議後不得不改變計畫。

●武漢衛健委：不明原因肺炎已排除非典和中東呼吸症候群（MERS）

武漢市衛生健康委員會昨天通報，初步調查表明，當地不明原因的病毒性肺炎已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）等呼吸道病原。

衛健委：截至目前，初步調查表明，未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。

香港公立醫院增加隔離收容最近去過武漢的七名流感患者，上月底以來香港通報病例已增為15例 。

世界衛生組織正密切關注事態發展，並與中國國家有關部門保持密切聯繫。

●廣明判賠惠普132億元

彭博資訊報導，廣明光電判賠惠普（HP）損害的金額周五（3日）被美國聯邦地區法院一位法官提高為三倍，現在需要支付的金額高達4.39億美元（約新台幣132億元）。

台灣廣明光電與美國子公司在2013年被惠普控告限制光碟機價格，涉嫌違反反托辣斯法。去年美國休士頓聯邦法院陪審團認定廣明光電意圖非法限制光碟機價格，對惠普造成損害，須賠償惠普（HP）1.76億美元。