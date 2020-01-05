全球2019年汽車銷量將萎縮4% 為金融海嘯以來最慘

最新數據顯示，2019年全球新車銷量將比2018年減少約4%，為金融海嘯以來最大減幅，主因為中國大陸及印度經濟放緩，拖累全球車市。

根據4日公布的數據，在全球主要車市中，2019年1月至11月包括商用車在內的全球汽車銷量為7,260萬輛，比2018年同期減少4%，據此推估，2019年全年的新車銷量為9,100萬輛。

受全球最大車市中國大陸及第四大車市印度拖累，全球汽車市場將連續第二年萎縮，且2019年減幅達4%，超過2018年的0.6%跌幅。以往帶動車市的開發中國家，由於其經濟持續放緩，促使汽車業整併，升高業界裁員的可能性。

全球車市萎縮的主因為中國大陸車市走軟。大陸經濟成長放緩，部分原因是與美國陷入貿易戰，使大陸薪資下滑，民眾擔憂工作不保，進而降低買新車的意願。

大陸2019年1至11月汽車銷售比前一年下滑9%，全年料將下降8%至9%。大陸車市競爭加劇，當地低價車款銷量也暴跌。通用汽車在內的美國汽車製造商在大陸舉步維艱，日本鈴木汽車也已退出大陸市場；法國標緻雪鐵龍集團（PSA）也正尋找買家，出清在大陸的合資公司長安標緻雪鐵龍持有的50%股權。