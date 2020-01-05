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Fed前主席：低利率不是問題 這兩支箭的效果等同降息3%

2020-01-05 17:11經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

在低利率的環境下，外界憂心聯準會Fed）幾近彈盡糧絕。但Fed前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，儘管基準利率維持在歷史低檔，但聯準會仍握有大把工具防止經濟衰退發生。

柏南克指出，收購資產和保持市場溝通將能有效因應經濟走下坡，這也是他在金融危機期間大力倡導的措施。他表示，以當前經濟情勢而言，「量化寬鬆」（QE）和「前瞻指引」的作用相當於Fed將利率調降多達3個百分點。柏南克「相對樂觀的結論」，意謂Fed可動用的彈藥遠超過官員們的認知。

在執行量化寬鬆時，Fed能透過購買長期公債降低殖利率，創造有利家庭和企業借貸與投資的環境；在溝通方面，Fed承諾公眾不會在近期升息，提升家庭與企業的風險胃納。

柏南克表示，Fed也可以藉由提高2%的通膨目標達到類似效果，但執行面將會相當困難，且導致公眾對政策決策者失去信心。他還指出，Fed也可以考慮其他貨幣政策工具，像其他央行祭出負利率或控制殖利率曲線的形狀。

在金融危機期間，柏南克及Fed官員將利率降至接近零，並推出資產收購計畫及藉由與外界溝通，鼓勵增加借貸與投資。在這十年間，經濟成長放緩和通膨低迷造成柏南克的繼任者難以大幅升息。經濟學家表示，人口老化或科技進步等經濟結構轉變，將在可預見未來壓抑利率。

目前Fed的基準利率在1.5%至1.75%，遠低於金融危機前的高點5.25%。低利率意謂經濟陷入危機時，官員透過降息提振經濟的空間相當小，成為Fed官員數年來揮之不去的的疑慮。

圖為聯準會（Fed）前主席柏南奇（Ben Bernanke）。路透
圖為聯準會（Fed）前主席柏南奇（Ben Bernanke）。路透
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Fed聯準會

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