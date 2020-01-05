國際財經市場本周展望(2020/1/6~1/10)

歐美股市／觀察美中貿易、中東情勢

美中貿易情勢：美國總統川普稱將在2020/1/15在白宮與中國高層代表簽署第一階段貿易協議，且之後將前往北京開始第二階段貿易協議磋商，留意相關消息面及協議文本具體內容。

中東局勢：美國3日在伊拉克擊殺伊朗軍事領袖，伊朗揚言報復，注意局勢演變。

經濟數據：美國留意2019/12月ISM服務業指數及非農就業報告、11月貿易收支等，多位聯準會官員將發表談話；歐元區1月Sentix投資者信心指數，歐元區12月Markit服務業/綜合採購經理人指數終值、CPI／核心CPI初值、經濟及消費者信心指數終值，歐元區11月零售銷售及失業率等。

英國脫歐與政治發展：(a)1月7日英國下議院將復會並針對首相強生的脫歐協議法案進行為期三天的辯論，如脫歐協議之立法進程能如預期在1月9日前獲得下議院批准並交付上議院審議，則上議院將有三周左右時間能通過脫歐協議，英國可望在1月底前順利脫歐。

儘管強生誓言脫歐過渡期不得超過2020年底，使得無協議脫歐風險重燃，不過多位歐盟官員稱雙方很難在11個月內就自由貿易等多項協定達成共識，預期英國屆時可能將展延脫歐過度期至2020年以後。(b)英國工黨於12月12日國會選舉慘敗，主席柯賓隨後宣布將請辭。1月6日工黨執行委員會將開會，為後續競選活動定下時程表，新任工黨領導人預計將於3月選舉產生。

產業活動：美國消費性電子展(CES)將在1月7~10日舉行。

新興股市／注意中國服務業PMI、信貸、通膨等數據

經濟數據：留意中國12月財新服務業採購經理人指數、信貸貨幣供給與通膨數據，巴西與俄羅斯12月通膨數據。

中國人行全面降準：1月6日全面降準後，中國大型金融機構存款準備金率將由13%下滑至12.5%、中小型金融機構將由11%下滑至10.5%。由於中國國務院總理李克強於去年底即已透露降準訊息，加上地方政府債務發行增加以及農曆春節假期前現金需求增加，都需要人行釋放資金以舒緩市場流動性緊繃壓力，因此本次人行降準政策已在市場預期之中。此外人行先前也公告，將於今年3月至8月期間，進行「現有」之浮動利率貸款定價基準轉換，由貸款基準利率轉換為貸款市場報價利率LPR，有助於銀行貸款利率水準下滑、降低市場資金成本壓力，都可體現到中國官方政策寬鬆之意向。政策面寬鬆加以美中貿易衝突的外部不確定性降低有助支撐中國經濟表現，摩根士丹利(2019/12/31)認為中國將進入小循環的復甦階段，預估中國上半年經濟成長率為6.0%、下半年為6.1%。

債市／無重大利率政策會議 債市干擾因素仍多

富蘭克林證券投顧表示，隨著中美貿易關係有樂觀發展，以及各地經濟數據普遍有回彈訊號，高評等債券如美國公債壓力已經出現。展望2020年諸如貿易衝突、地緣政治事件、美國總統大選、評價面等干擾因素仍多，預期債券殖利率彈升到一定水準時仍將吸引保守資金回流，建議投資人可採取高評等和高殖利率債券兼備策略。

匯市／預期今年美元較為疲軟 留意中東局勢

富蘭克林證券投顧表示，受到貿易局勢及經濟數據優於預期影響，美元在獲利了解賣壓下走低，後續留意中東局勢，短線96為支撐，日圓則可能突破108，若美伊關係有意外發展，美元指數有測試95.5可能，目前普遍預期今年美元表現將較為疲軟，但維持震盪格局機會較大，留意12月聯準會會議紀要，官員對回購計畫、通膨和金融市場風險的討論，有可能影響目前低迷的降息預期。歐洲方面，因央行目前寬鬆步調仍較為緩和，以及受美元走軟，歐元有些許提振，但德國製造業疲弱的表現，可能帶來上檔壓力，今年機構普遍較看好歐元表現，預期在1.1-11有支撐，英鎊受脫歐談判的不確定性影響，在1.3-1.32震盪，預期今年在大區間內來回整理的可能較高。

2020年新興市場貨幣相對充滿機會，可留意金磚四國市場表現。中國宣布調降存款準備率及人行全面降準的提振，龐大的流動性，預期將有助經濟趨穩。巴西政府赤字逐步改善，失業率下降，基本面改善將帶動消費動能成長，退休金改革等政策的推動，也有利中長期經濟表現。印度政府大降企業稅率，雖然對財政帶來壓力，但企業成長受支撐加上人口紅利帶動的消費題材，使印度依然充滿表現機會。