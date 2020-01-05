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中東情勢緊張 金價漲至四個月高點

2020-01-05 00:31經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

國際金價上周五（3日）站上每英兩1,550美元大關，為四個月來高點，原因是美軍發動空襲，擊斃伊朗最有權勢的軍事指揮官，地緣政治緊張情勢促使投資人湧向避險資產。

黃金現貨3日上漲1.3%，收盤報每英兩1,548.94美元，盤中一度上漲至1,553.20美元，為去年9月5日以來最高點。紐約黃金期貨收漲1.5%，報每英兩1,552.40美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說：「在川普的命令下，美軍突然空襲伊朗，因此伊朗領導人揚言報復，致使股市下跌，避險資產買盤湧現，帶動貴金屬價格上漲。」

David Meger又說：「市場自金價升破1,490美元以來就交易熱絡，金價早盤一舉突破1,550美元，創下近期的新高點。」

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示，「市場投資人現在害怕該地區的緊張局勢會進一步升級」，「美國空襲伊拉克，那是3日推升金價的唯一理由」。

根據加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets），去年金價翻揚，意味投資人對投資黃金的態度發生積極的轉變。RBC並預測，今、明年金價會進一步上漲。高盛、花旗和瑞銀集團都說，金價未來有望漲至每英兩1,600美元。

美軍上周發動空襲，擊斃伊朗最有權勢的軍事指揮官。圖為遭襲擊而著火的伊朗機場飛機。...
美軍上周發動空襲，擊斃伊朗最有權勢的軍事指揮官。圖為遭襲擊而著火的伊朗機場飛機。美聯社
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金價空襲伊朗

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