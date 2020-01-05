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中東情勢緊張 油金就一直漲下去？且看歷史怎麼說

2020-01-05 00:07經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

根據歷史經驗，在中東地區爆發危機事件後的一段時間，往往會看到油價持續上漲，股市最後也會走高，而黃金及美國公債等避險資產的吸引力則將慢慢消退。

美軍上周空襲巴格達，擊斃伊朗高級指揮官蘇雷曼尼，推升國際油價上漲。隨著美債及美元漲勢擴大，避險資產的行情也隨之走高。投資人紛紛尋求降低風險，導致美股下挫，標普500指數3日終場下跌0.7%，道瓊工業指則狂瀉逾230點。

不過CNBC報導，若依循往例，上述許多資產的走勢可能在未來幾個月逆轉。

CNBC分析指出，中東在過去30年發生20起危機事件，包括去年9月沙烏地阿拉伯煉油設施遭無人機襲擊。CNBC運用避險基金分析工具Kensho，分析金融市場對這些事件的反應。

根據分析，在這些事件發生後的一個月內，油價有逾80%的時間上漲，黃金及股市則是表現第二好的資產。不過，到了事發後三個月，股市及原油的漲勢擴大，但避險資產則回吐漲幅，美債及美元的平均報酬率為負值，金價則持平。

歷經美軍上周空襲事件後，市場對近期油價走勢的看法不一。瑞銀集團（UBS）認為，投資人不應期待油價漲勢擴大；太陽信託銀行（SunTrust）則認為，空襲事件為油價新一波漲勢奠基。

由於伊朗如何回應空襲事件尚不明朗，促使分析師謹慎看待股價。例如，研究機構Evercore ISI說，若排除衝突升高這項因素，當前態勢將有利股市上漲；UBS則建議投資人「考慮採取保護措施」。

根據歷史經驗，中東地區爆發危機事件後，往往會看到油價持續上漲，股市最後也會走高，...
根據歷史經驗，中東地區爆發危機事件後，往往會看到油價持續上漲，股市最後也會走高，黃金及美債等避險資產的吸引力則將慢慢消退。 美聯社
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油價空襲美軍

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