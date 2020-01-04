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「我不喜歡她的態度」日女在唐吉訶德持刀砍傷陸女

捐了很多但又賺了更多... 比爾蓋茲支持富人加稅

2020-01-04 21:06經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

微軟共同創辦人比爾蓋茲10年前身價500多億美元，那時他立誓將大筆資產捐贈給慈善機構；現在10年過去了，他捐出數十億美元打擊貧窮、改善健保與教育。然而他的錢沒有變少，過去10年因為股市蓬勃，加上優惠的稅負政策，蓋茲的身價增加了一倍多。

於是，10年後64歲的蓋茲根據彭博億萬富豪指數，目前身價高達1,137億美元。現在，這位全球第二有錢的人說，他要跟他一樣富有的人都來繳更多的稅。

蓋茲本周一（12月30日）在年終部落格文章中表示，美國立法者應該填補富人相對不需要繳交太高稅金這個法律漏洞，提高房地產稅和資本利得稅，使富人該繳的稅負比率與勞工所得稅的稅率一樣。他也呼籲州政府與地方政府要制定更公平的稅制，並重申支持華盛頓州課徵州所得稅（state income tax），蓋茲與他老婆梅琳達目前定居在此。

他寫道：「我做的工作和我得到的報酬不成比例。其他許多人都非常辛勞工作，卻只能勉強度日」，蓋茲說，「這就是為什麼我支持『你愈富有，你就繳交稅率愈高的稅』這種稅制。我認為，包括我妻子梅琳達和我在內的富人，都該繳比現在更多的稅。」

蓋茲夫婦和股神巴菲特2010年倡議「捐獻承諾」（Giving Pledge），簽署這項承諾的富豪得捐出財富投入公益。截至去年5月，簽署者有204人，分別來自23個國家。

蓋茲認為富人應該繳更高的稅。 路透
蓋茲認為富人應該繳更高的稅。 路透
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房地產比爾蓋茲

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